Trentino, 39enne aggredito da un orso in Val di Rabbi: non è grave

Un uomo stamattina è stato aggredito da un orso in val di Rabbi, una laterale della Val di Sole in Trentino, mentre stava percorrendo un sentiero con il suo cane. In seguito, ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale di Cles e in serata dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. La vittima è Alessandro Cicolini, 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi, Lorenzo Cicolini: l’orso l’ha attaccato al braccio e alla testa. Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti. Il plantigrado potrebbe essere una femmina, forse con i suoi cuccioli, la certezza arriverà dall’esame del dna delle tracce rilasciate sui vestiti dell’escursionista. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’Agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo gli approfondimenti legati al caso. “Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin – comunica Fugatti – con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”.

LE TENSIONI CON GLI ORSI IN UN AMBIENTE MOLTO ANTROPIZZATO

Da tempo le due Province autonome di Trento e Bolzano chiedono di poter abbattere orsi e lupi ‘problematici’. Non si tratta della prima aggressione di un orso in Trentino, dal loro insediamento nell’ambito del progetto Life Ursus. Nell’agosto del 2014 l’orsa Daniza attaccò un fungaiolo nei boschi di Pinzolo. L’animale morì poi durante un tentativo di cattura. Nel giugno 2015 l’orsa Kj2 inseguì un podista che stava correndo nei boschi di Cadine in compagnia del suo cane. Lo stesso plantigrado, nel luglio 2017, aggredì sempre a Cadine un uomo che era a spasso con il cane. Kj2 venne abbattuta poche settimane dopo il fatto. Un’altra aggressione risale a maggio 2015 su un sentiero che porta da Zambana Vecchia a Fai della Paganella, ai danni di un 42enne di Villazzano. Nel giugno 2020 ci fu un incontro ravvicinato di Jj4 con un uomo e suo figlio sul Monte Peller. Poco dopo, in agosto, l’orso M47 aggredì un giovane carabiniere ad Andalo. Il plantigrado venne catturato e, dopo un periodo nel recinto di Casteller nei pressi di Trento, venne trasferito in Ungheria.

+++

AGGIORNAMENTO DELLE 20.30 – LA REAZIONE DEGLI ANIMALISTI

Il direttivo di Leal – Lega Antivivisezionista “non può esimersi dal commentare con preoccupazione il comunicato di Fugatti, che leggiamo come foriero delle consuete azioni di forza che contraddistinguono le decisioni di questa giunta da sempre poco incline a tollerare la presenza di orsi, lupi e fauna selvatica sul territorio. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei Forestali sulle dinamiche dell’incidente, attendiamo che Fugatti ci spieghi come intenda “risolvere il problema orsi senza tenerlo più in sospeso”. Con la primavera si avvicina l’apertura della stagione turistica e temiamo le decisioni di una Giunta che non ha mai avuto in simpatia la fauna selvatica e non ha mai saputo considerarla un bene e una preziosa risorsa del territorio”.

Su 24zampe: I cani di Chernobyl ci diranno come si sopravvive a un disastro nucleare

Su 24zampe: Duemila cuccioli alla settimana, un traffico illecito che vale 300 milioni