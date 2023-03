Trentino, identificato l’orso dell’aggressione: “E’ MJ5, sarà abbattuto”

Grazie all’esame del dna è stato dato un nome all’orso che domenica scorsa ha aggredito un escursionista, fratello del sindaco del posto, a spasso con il cane a 2mila metri in Val di Rabbi in Trentino. Si tratta di MJ5, un esemplare già classificato nei data base della Provincia autonoma di Trento, ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti. E’ il figlio maschio di 18 anni di Maja e Joze, orsi sloveni che hanno dato avvio al progetto Life Ursus sulle Alpi negli anni Novanta. La provincia di Trento ha comunicato di voler procedere all’abbattimento di MJ5, scatenando le ire di associazioni animaliste e ambientalisti. Le ong annunciano opposizione al provvedimento di “condanna a morte seduta stante” (Brambilla), bollando la “decisione a fini elettorali” (Enpa) e ricordando semmai a Fugatti che è la provincia “incapace di informare ed educare i suoi concittadini alla convivenza” (Lav), appellandosi “al buon senso e al rispetto per la fauna del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin” (Oipa) e annunciando “opposizione con ogni mezzo” (Animalisti italiani). Tutti chiedono di indagare meglio il ruolo del cane dell’escursionista (“era al guinzaglio o slegato?”) e sottolineano la stranezza della decisione di procedere con l’abbattimento dopo un singolo “errore” dell’orso. Per il Wwf è un “approccio insostenibile né scientificamente condivisibile” e ricorda che “nel 2022 anche il Consiglio di Stato ha bocciato le linee guida provinciali che prevedevano una gestione territoriale di orsi e lupi e l’automatismo tra i danni causati o l’aggressione compiuta da un orso e l’abbattimento dell’animale, in palese contrasto con i principi di proporzionalità e di precauzione”.

UN ORSO “PROBLEMATICO” CHE SEMBRA NON AVER MAI DATO PROBLEMI

L’orso MJ5 è presente da tanti anni in Trentino e ha viaggiato molto, ha detto Fugatti: “Dal 2006 al 2022 ha frequentato tutto il Trentino occidentale e si muove molto è stato anche in Provincia di Bolzano. La zona più frequentata è quella del Brenta meridionale”. La Provincia di Trento procederà alla cattura e poi all’abbattimento dell’animale, che viene ritenuto “problematico”, anche se “va detto che si tratta di un orso che non ha mai dato queste problematiche prima d’ora”. Ma rispetto al percorso dal Pacobace, che disciplina le azioni messe in campo dalle autorità trentine, si tratta di una fattispecie prevista, con un orso che ha avuto contatto fisico e non un falso attacco. “In questo caso si prevede la cattura per mettere il radiocollare oppure la cattura per abbattimento. Abbiamo informato il ministro Pichetto Fratin. Ci aspettiamo una espressione di Isrpa conforme alla gravità del fatto accaduto, dopodiché noi procederemo comunque”, ha detto Fugatti. Prima ci sarà “un’azione di cattura del soggetto e contestualmente la comunicazione ad Ispra dove diciamo che nostra intenzione procedere all’abbattimento”.

LA POSIZIONE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE

“Sono certo che la Provincia Autonoma di Trento saprà prendere la decisione più opportuna, tenendo conto del previsto parere dell’Ispra”, afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in merito all’annuncio di abbattere l’orso MJ5. “E’ necessario – precisa Pichetto – trovare una soluzione che assicuri l’incolumità di escursionisti e turisti, in linea con le normative nazionali e comunitarie a tutela delle specie protette e nell’ambito del Piano d’azione per la conservazione dell’orso bruno (Pacobace), che prevede interventi commisurati a fronte di determinati comportamenti. Occorre valutare dunque il caso nel dettaglio accertando la situazione nel suo complesso e l’effettivo grado di pericolosità dell’animale”.

