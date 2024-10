In Germania la prima collezione al mondo in lana da pecore gay

Combattere l’omofobia producendo lana da pecore gay. Rainbow Wool, un allevamento di pecore nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha realizzato il primo tessuto di lana proveniente da montoni gay. Il ricavato va infatti a beneficio di LSVD+, la più grande organizzazione non governativa tedesca per i diritti LGBTQIA+. Rainbow Wool sensibilizza la comunità queer e sostiene la lotta per l’uguaglianza legale e sociale nel paese e in tutto il mondo. Il filato per Rainbow Wool proviene da oltre 20 pecore gay della fattoria Stücke a Löhne, in Germania. Il pastore, Michael Stücke, è membro della Gayfarmer Association e offre ai montoni gay, spesso considerati privi di valore nell’allevamento industriale e solitamente uccisi, una vita sicura nella sua fattoria. La fattoria produce un filo di qualità industriale, adatto per ricami industriali e produzione di abbigliamento. Il marchio è alla ricerca di collaborazioni con aziende di moda ed è aperto a partnership che desiderano incorporare questa lana unica nei loro design. La collezione di moda comprende, per ora, piccoli capi come lacci per scarpe, toppe e cappellini ed è disponibile su rainbow-wool.de. Inoltre Bill Kaulitz, uno degli influencer di moda e lifestyle più popolari in Germania, ha co-progettato la prima collezione di alta moda insieme ai designer tedeschi Danny Reinke e Kilian Kerner.

RAINBOW WOOL: “UN ANIMALE SU 12 E’ GAY, E’ PROVATO IN 1.500 SPECIE DIVERSE”

Stücke offre anche la possibilità di adottare o sponsorizzare le pecore: “Con il reddito aggiuntivo, posso produrre più Rainbow Wool e supportare ancora più iniziative che consentono alle persone queer pari opportunità”. Allo stesso tempo, più montoni gay vengono salvati dalla morte e possono contribuire alla produzione. “Statisticamente un animale su 12, non solo pecore, è gay”, spiegano da Raimbow Wool. “Gli scienziati sono stati in grado di dimostrare il comportamento omosessuale in più di 1.500 specie. La queerness è quindi abbastanza naturale e diffusa sulla Terra. Purtroppo, ci sono ancora molte persone che con questa realtà hanno un problema. La triste verità è che le relazioni omosessuali sono ancora criminalizzate in 62 paesi: in un terzo della terra è illegale essere omosessuali!”. L’idea di Stücke è stata sviluppata dall’agenzia tedesca Serviceplan. “Stavo cercando un modo per supportare la comunità LGBTQIA+ e allo stesso tempo espandere la mia fattoria durante questi tempi economici difficili. Solo quando ho contattato Serviceplan, l’idea concreta per Rainbow Wool ha preso forma”, ha detto il pastore.

