Milano, tre avvistamenti di lupi in città in poche settimane

Sono ormai diversi gli avvistamenti di lupi in città a Milano, almeno tre in un mese e mezzo. L’ultimo in ordine di tempo è stato mercoledì sera in piazzale Abbiategrasso, zona sud della città, verso l’imbocco dell’autostrada per Genova. Lo scrive l’edizione locale del Corriere. L’esemplare è stato visto in un parco pubblico e poche ore dopo vicino alla stazione capolinea della metropolitana M2, sempre in piena notte. Poche settimane prima un altro lupo avvistato a Rozzano, ancora una volta a sud della città e sempre in un’area densamente abitata ma anche circondata dai terreni coltivati del Parco agricolo sud Milano. Passeggiava tranquillo nei pressi di una rotonda stradale, raccontano i testimoni, e si è dileguato quando la presenza umana si è fatta troppo interessata.

LE AGGRESSIONI SONO RARISSIME, IN CASO DI INCONTRO PARLARE AD ALTA VOCE PER ALLONTANARLO

Verso la fine di febbraio un giovane lupo è stato tirato fuori dalle acque gelide di una roggia nei pressi del Naviglio Grande a Gaggiano dai Vigili del fuoco e affidato a un Cras. Secondo gli esperti si tratta di esemplari in dispersione – giovani adulti che lasciano il branco in cerca del loro destino, come un territorio e un partner – nei confronti dei quali è giusto prestare attenzione ma senza allarmismi, ricordando che i lupi tendono a evitare il contatto con l’uomo e i casi di aggressione sono rarissimi. Fare rumore, battere le mani e parlare ad alta voce o gridare può essere utile per spingerlo ad allontanarsi. In Lombardia è stimata la presenza di circa mille lupi, soprattutto in zone alpine e prealpine mentre solo un centinaio abitano le pianure.

