Animalisti contro la Regione Abruzzo: no all’uccisione di 500 cervi

Esemplari con gli orsi e pessimi con i cervi? Nel mirino degli animalisti finisce, in questi giorni, una delibera della Giunta regionale abruzzese dell’8 agosto scorso che autorizza, dal 14 ottobre, l’uccisione di quasi 500 cervi, cuccioli compresi, in due aree della provincia dell’Aquila. Nella zona “la densità di questi ungulati – spiega il Wwf Italia – sarebbe rispettivamente di 2,58 e di 2,39 capi per km quadrato, quindi di pochissimo superiore al valore soglia per autorizzare la caccia di selezione”, pari a 2 capi per km quadrato. L’associazione, che promuove anche una petizione online che ha già raggiunto le 70mila firme, si schiera nettamente contro l’Abruzzo definendo “provvedimento suicida” la decisione. L’Abruzzo – afferma Wwf – “non si trasformi da regione dei parchi a parco giochi per cacciatori. Il presidente Marsilio riconsideri la questione dell’abbattimento di animali divenuti ormai simbolo, in Italia e nel mondo, di questa meravigliosa regione. Una immagine positiva che la Regione rischia di cancellare per accontentare poche decine di cacciatori”.

APPELLI ALLA GIUNTA MARSILIO: CERVI SIMBOLO DELLA REGIONE, VANNO LASCIATI IN PACE

Un netto “no” anche da Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’ambiente: “Non vorrei che l’Abruzzo, finora modello positivo di gestione della fauna selvatica, cominciasse a seguire il pessimo esempio del Trentino. I cervi sono il simbolo stesso, quanto l’orso marsicano, del ricchissimo patrimonio naturale di quei territori e vanno lasciati nella loro casa”. Anche l’attore Alessandro Gassmann con un post su Facebook è intervenuto in difesa dei cervi in Abruzzo, rilanciando l’appello del regista Riccardo Milani e del Wwf Italia.

