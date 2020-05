Da due mesi ci sono adozioni bloccate e cuccioli fermi in allevamento. Animali e famiglie attendono un cenno da parte dei ministri competenti e del governo. Politici, veterinari e imprese del settore chiedono risposte che ancora non sono arrivate. Solo 24zampe ha ricevuto circa 400 richieste di chiarimento da parte di cittadini che aspettano un nuovo animale in famiglia ma non sanno come fare ad andare a prenderlo in canile, al gattile o in allevamento, tra timori di multe, rischi di denunce e indicazioni contraddittorie. Soffrono moltissimo gli animali nelle gabbie in attesa di adozione ma anche per i cuccioli nati in allevamento c’è un tempo – stimato tra i 60 e i 90 giorni di vita – per separarsi dalla madre e inserirsi nella nuova famiglia per evitare futuri problemi di socializzazione e di squilibri caratteriali.

GLI ANIMALISTI: IL GOVERNO RIAPRA ALLE ADOZIONI

Dopo l’appello di Michela Vittoria Brambilla dei giorni scorsi oggi è la collega dell’intergruppo parlamentare animali Patrizia Prestipino a lanciare l’allarme e chiedere al ministro della Salute Roberto Speranza di consentire il transito verso le loro nuove case a quei cani e gatti rimasti fermi in canili e gattili. “Altrimenti sono pronta alla disobbedienza civile, li vado a prendere io di persona questi cani”, provoca la piddina. I canili del sud, dai quali dipendono le adozioni del nord, sono pieni: secondo l’ultimo rapporto Lav sul randagismo sono circa 120mila i cani rinchiusi nelle strutture che per la maggior parte si trovano in Puglia, Campania e Sardegna.

I VETERINARI: LA BELLANOVA TUTELI IL PATRIMONIO CINOFILO

Prima era “indifferibile“, ora è “urgente” consegnare 12mila cuccioli nati in allevamento che da oltre due mesi sono attesi dai loro proprietari. Lo dicono – ancora – i veterinari di Anmvi con una lettera al ministro Teresa Bellanova e alle competenti direzioni del Mipaaf: va “tutelato il patrimonio cinologico e felino nazionale”, sennò “le nuove nascite, iscritte ai rispettivi libri genealogici, rischiano di andare incontro a problemi di salute e di benessere”, è l’allarme dei medici degli animali. La richiesta è di autorizzare gli spostamenti per motivi di salute e permettere ad allevatori e proprietari di spostarsi fuori regione.