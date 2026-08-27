Bimbi aggrediti da un lupo a Bari: le fototrappole mostrano tre esemplari

Sarebbero tre i lupi individuati dalla task force coordinata dalla Prefettura di Bari, attraverso le fototrappole installate nelle campagne di Noicattaro dopo le aggressioni a tre bimbi di sei anni avvenute il 4 e il 15 agosto, in due parchi comunali di Noicattaro. Uno dei tre esemplari – presumibilmente il più giovane, che si sarebbe allontanato dal branco – potrebbe essere stato l’animale che ha aggredito i bambini. La certezza sulla specie dell’esemplare – lupo, ibrido cane lupo o un cane randagio – si avrà comunque solo con i risultati del Dna estratto delle ferite riportate dai bimbi e attualmente analizzato dall’Istituto zooprofilattico.

ANCHE A GALLIPOLI AUMENTATI I CONTROLLI

L’esito potrebbe essere reso noto domani, in una nuova riunione convocata nella Prefettura di Bari alle 11.30. Nel frattempo, il sindaco di Noicattaro ha prorogato l’ordinanza che vieta l’accesso ai parchi pubblici e alle aree verdi e alle lame nelle ore notturne, dalle 21 alle 6, fino a lunedì prossimo. Martedì scorso sono state potenziate le risorse professionali e strumentali per la cattura dell’esemplare, a cui la Regione Puglia ha dato l’ok il 14 agosto. Aumentano i controlli anche a Gallipoli, dove un’altra unità operativa è impegnata nella ricerca del canide che venerdì 21 agosto ha azzannato una madre e la figlia 12enne. In questo caso gli esperti sono orientati ad escludere che si sia trattato di un lupo, propendendo invece per l’ipotesi che si tratti di un cane randagio. (Ansa)

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