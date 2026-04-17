Traslocano all’estero e abbandonano il cane legato alla catena: denunciati

Hanno traslocato all’estero, lasciando il loro cane legato alla catena sul pianerottolo. Lo hanno scoperto i carabinieri a Reggiolo, nella Bassa Reggiana, che hanno denunciato un uomo di 32 anni e una donna di 28 anni, attualmente residenti in Francia, con le accuse di maltrattamento e abbandono di animali. La vicenda risale al dicembre scorso quando è pervenuta una segnalazione da parte della curatrice dell’immobile che, giunta sul posto per questioni gestionali, ha trovato fuori dalla porta il segugio meticcio a pelo corto, fortunatamente in discrete condizioni di salute.

UN VICINO, LO STESSO CHE SE NE E’ PRESO CURA PER DUE MESI, VORREBBE ADOTTARLO

Dagli accertamenti è emerso che i due ex inquilini dell’appartamento avevano lasciato l’Italia senza adottare qualsiasi misura per la custodia o per il benessere animale. Per circa due mesi un 53enne vicino di casa si è preso cura del cagnolino per mesi prima dell’intervento dei militari che lo hanno affidato poi al canile intercomunale di Novellara. Ma lo stesso cittadino ha manifestato la volontà di procedere con l’adozione definitiva del cane, dandogli nuovamente una casa. (Ansa)

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