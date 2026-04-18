Traffico illecito di cuccioli, sequestrati 19 cani a Udine: due denunciati

A Pertegada di Latisana (Udine), i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno intercettato e sottoposto a controllo un autocarro con targa straniera, che trasportava 19 cuccioli di cane, di varie razze pregiate (pastori del Caucaso, Kangal, Corsi e American Bully), rinchiusi in sei piccole gabbie in condizioni ritenute incompatibili con le normative sul benessere animale. Il successivo controllo del personale del Centro Anticrimine Natura carabinieri di Udine e del Nucleo carabinieri Cites di Trieste, giunti sul posto insieme con i veterinari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, che hanno proceduto agli accertamenti sanitari e documentali specialistici, ha fatto emergere gravi irregolarità: i cuccioli viaggiavano con passaporti risultati falsi o incompleti e, in alcuni casi, senza microchip.

PER ADOTTARLI RIVOLGERSI ALLA AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

Inoltre, il numero di animali trasportati superava il limite previsto per i movimenti non commerciali, facendo ipotizzare una finalità di traffico illecito. Per il conducente e il proprietario del veicolo – entrambi cittadini stranieri – sono scattate le denunce per maltrattamento di animali, falsità ideologica in atto pubblico e traffico illecito di animali da compagnia. Gli animali sequestrati, il cui valore per l’economia illegale si aggira intorno ai 30 mila euro, sono ora pronti a trovare una nuova casa: i cittadini interessati all’affidamento possono contattare l’azienda sanitaria. (Ansa, foto d’archivio)