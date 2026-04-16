Abruzzo, dieci lupi morti avvelenati in pochi giorni: “Attacco alla biodiversità”

Dieci lupi morti avvelenati in Abruzzo, in due episodi distinti, nelle aree contigue al parco nazionale. Un attacco all’icona animale della biodiversità italiana, salvata dall’orlo dell’estinzione degli anni ‘70 del secolo scorso, perpetrato in un’area simbolo della conservazione come il Pnalm. Due episodi in pochi giorni, con modalità analoghe, rappresentano un segnale allarmante che non può essere sottovalutato né derubricato a fatto isolato. Si tratta di atti gravissimi, che meritano una ferma e netta condanna, non solo perché illegali ma perché lesivi di un patrimonio naturale di valore inestimabile e incompatibili con una società civile consapevole e responsabile, spiega il Parco Abruzzo. In un contesto generale segnato da un dibattito sempre più acceso sullo status e sulla gestione del lupo, è fondamentale ribadire che ogni forma di azione illegale e di giustizia fai-da-te è inaccettabile e non può trovare alcuna giustificazione. L’utilizzo di esche avvelenate, oltre a colpire indiscriminatamente diverse specie, rappresenta un pericolo concreto per tutta la fauna con particolare riferimento a specie minacciate come l’orso marsicano, specie simbolo e particolarmente vulnerabile, la cui conservazione è prioritaria.

I FATTI

Nel pomeriggio del 15 aprile, una pattuglia di Guardiaparco in servizio nel Comune di Alfedena, in località San Francesco, nell’Area Contigua del Parco, cinque lupi sono stati rinvenuti morti. Dai primi accertamenti, effettuati anche con il supporto del Nucleo Cinofilo Antiveleno del Parco, intervenuto immediatamente ad Alfedena per la perlustrazione dell’area, sono stati individuati resti che potrebbero far ipotizzare la presenza di esche avvelenate. Sulla base degli elementi raccolti, l’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’avvelenamento, pratica illegale e indiscriminata, che colpisce la fauna selvatica e mette a rischio l’intero equilibrio degli ecosistemi. Le carcasse degli animali e il materiale rinvenuto, comprese le presunte esche, sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione della procura della Repubblica di Sulmona, che coordina le indagini. Nella mattinata odierna, il tutto sarà trasferito presso la sede di Avezzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise per lo svolgimento delle analisi necessarie ad accertare le cause della morte. Il fatto si aggiunge a un analogo episodio recentemente registrato nel territorio di Pescasseroli, dove sono stati rinvenuti altri cinque lupi morti. Anche in quel caso sono in corso indagini da parte dei Guardiaparco e dei Carabinieri Forestali, coordinate dalla Procura di Sulmona, che ha disposto gli accertamenti presso l’Istituto Zooprofilattico per chiarire le cause del decesso, anch’esse ricondotte, in base ai primi risultati preliminari, all’ipotesi di avvelenamento.

LA REAZIONE

“Sgomento e indignazione” anche da parte dell’associazione Io non ho paura del lupo, che però avverte: “Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente polarizzazione, ad una semplificazione estrema di fenomeni complessi e a una pressione costante per rivedere al ribasso gli strumenti di tutela della specie, culminata nel processo di declassamento dello status di protezione a livello europeo, recepito anche dal parlamento italiano. Questo recepimento non incide solo sul piano normativo formale, ma indebolisce anche il sistema sanzionatorio e la sua efficacia”. Manca “un piano di gestione nazionale, coerente e fondato su evidenze scientifiche”, ma anche le Regioni hanno le loro responsabilità, per l’associazione, quando scelgono di non intervenire “riducendo il conflitto con le comunità e rispondendo in maniera chiara alle loro richieste”. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo e presta la massima attenzione ai fatti mentre l’autorità giudiziaria cerca un collegamento tra questi ultimi decessi e il precedente ritrovamento, nella stessa zona, di altri 3 lupi e di un orso, tutti rinvenuti morti, forse avvelenati.

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