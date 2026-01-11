Orrore a Taranto: due cani di quartiere, Bianca e Billy, uccisi a fucilate

Un altro atto di inaudita crudeltà contro gli animali a Taranto. Due cani di quartiere, intestati al Comune di Taranto e seguiti da una volontaria, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nei giorni scorsi nelle campagne tra Grottaglie e Fragagnano. Si tratta di Billy, un maschio simil pastore tedesco, e Bianca (o Nina), una femmina simil maremmana, entrambi innocui e socievoli, due amici a quattro zampe che, come testimoniano i molti video che circolano in rete e trapare anche dalla foto in alto, amavano molto stare insieme. Indagano i Carabinieri di Grottaglie, intervenuti grazie alla segnalazione di Cinzia D’Arcangelo, la tutrice dei due cani. Sarebbe anche spuntata l’offerta di una ricompensa di 5mila euro per chi avesse informazioni sui responsabili delle uccisioni, grazie alla iniziativa di un privato cittadino e di una associazione animalista.

BILLY RESO IRRICONOSCIBILE DAI RIPETUTI COLPI DI FUCILE SUL MUSO

Billy è stato gravemente ferito il 6 gennaio, sulla strada provinciale 90, con ripetuti colpi di fucile soprattutto sul muso, che al suo ritrovamento appariva ormai informe, ed è morto il giorno dopo nella clinica veterinaria di Castellaneta dove hanno tentato invano di salvargli la vita. Bianca/Nina è stata ritrovata morta ieri, uccisa anch’essa con colpi d’arma da fuoco, non lontano dal punto dove Billy era stato colpito. “E’ un atto di crudeltà che lascia increduli, attoniti, senza parole” commenta la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente che presenta denuncia e anticipa che, qualora sia individuato il responsabile o siano individuati i responsabili, si costituirà parte civile, chiedendo che sia punito o siano puniti sulla base del secondo comma dell’art. 544 bis del Codice penale. Nei giorni scorsi a Cagliari scene di inaudita violenza ai danni di cagnolini indifesi sono stati scoperte per caso, grazie a video-trappole piazzate dal corpo forestale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

