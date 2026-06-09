Dopo un caso di rabbia, a Treviso via alla vaccinazione per 5mila cani e gatti

Comincerà lunedì 15 giugno e durerà un mese la campagna straordinaria di vaccinazione antirabbica rivolta a tutti i cani e i gatti di proprietà di residenti e domiciliati nel territorio comunale di Vittorio Veneto. Si tratta potenzialmente di circa 5000 animali d’affezione, i quali potrebbero essere venuti in contatto direttamente o indirettamente col cane infetto, importato illegalmente dal Marocco e abbattuto dieci giorni fa a San Giacomo di Veglia.

IL COSTO, 55 EURO PER ANIMALE, SOSTENUTO DALLA REGIONE VENETO

La campagna di vaccinazione, 55 euro ad animale pagati dalla Regione Veneto, servirà anche a identificare col microchip quegli animali mai correttamente identificati. Delle colonie feline se ne stanno invece già occupando direttamente i veterinari dell’Ulss 2 di Treviso che per le vaccinazioni straordinarie ha aperto due hub dedicati, sempre aperti, sabato e domenica compresi. (Adnkronos)

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