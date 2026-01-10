Sardegna, sconfitta la dermatite bovina: i capi si possono movimentare

Dopo il parere favorevole dell’Unione Europea ora è arrivato anche il via libera del Ministero della Salute. Cadono le restrizioni per la dermatite bovina e i capi sardi potranno essere movimentati in tutto il territorio nazionale. La comunicazione arriva dal direttore generale del dipartimento di Salute animale, Giovanni Filippini.

IL PRIMO CASO A GIUGNO NEL NUORESE

La decisione nasce dalla valutazione della situazione epidemiologica in Sardegna, della copertura vaccinale raggiunta e del parere favorevole del Cesme, l’ente incaricato del monitoraggio della malattia. Il virus della dermatite bovina era comparso per la prima volta nel giugno scorso in un allevamento del Nuorese. (Ansa)

Su 24zampe: Cagliari, cagnolini seviziati e uccisi in un parco. Lndc: crudeltà estrema