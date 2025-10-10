Trascinano un cavallo con l’auto e lo abbandonano ferito: due denunciati

Trainato con una corda legato a un auto, cade e viene trascianato sull’asfalto riportando trauma e ferite: non poteva capitare peggior sorte a Rocky, un cavallo che malfrado le ferite riportate, è stato abbandonato dopo l’incidente sofferente, attaccato a un palo, da due persone subito dopo dileguatesi. L’animale, dopo una segnalazione, è stato soccorso dagli agenti della polizia locale di Arzano (Napoli), coordinati dal colonnello Biagio Chiariello: i caschi bianchi hanno allertato i soccorsi e quando il personale sanitario è giunto sul posto si sono messi subito sulle tracce del veicolo e dei responsabili individuandoli e identificandoli.

L’ANIMALE E’ STATO SEQUESTRATO

Uno di essi é un ex consigliere comunale di Arzano, con diversi precedenti penali, che con il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto ripreso anche dai sistemi di videosorveglianza della zona. Rocky era con un altro cavallo quanto è caduto, che per fortuna non si è fatto male. I due sono stati denunciati alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono animali. Il cavallo è stato sequestrato. (Ansa)

