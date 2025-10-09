Il Lazio stanzia 600mila € per uccidere cavalli, vacche e maiali rinselvatichiti

“Apprendiamo che la Regione Lazio stanzia 600mila euro destinati ai Comuni per ‘interventi di contenimento’ sugli animali domestici rinselvatichiti: cavalli, capre, maiali, mucche, e potrebbero essere a rischio anche cani vaganti. Una misura che, di fatto, prevede l’abbattimento di questi animali d’affezione. Non basta il governo con il suo ddl caccia; non basta il fatto che la Regione Lazio non fa nulla per il recupero della fauna selvatica ferita; ora addirittura la Regione Lazio vara un bando per uccidere questi animali d’affezione rinselvatichiti, che vivono tranquillamente nei loro habitat naturali. E non è solo un atto immorale. Ma che va contro la legge nazionale 157 del 1992, nonché contro l’articolo 9 della Costituzione”.
LE DEPUTATE PD EVI E PRESTIPINO: E’ VERGOGNOSO
Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate del Pd Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che annunciano: “Presenteremo una interrogazione al governo per chiedere chiarimenti in merito”. Patrizia Prestipino, deputata del Pd, e anche Garante degli animali di Roma Capitale, sottolinea inoltre che “su richiesta continua di associazioni di categoria e cittadini, stiamo facendo di tutto per attivare un servizio di recupero della fauna selvatica a Roma, mentre la Regione fa tutto il contrario, premia chi li uccide! Tutto questo è vergognoso e merita un immediato chiarimento”. (Ansa)
