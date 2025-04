Auguri Fatou: la più vecchia gorilla al mondo compie 68 anni

Buon compleanno Fatou. Lo Zoo di Berlino annuncia il compleanno della gorilla Fatou, che domenica compirà 68 anni. La femmina gode di buona salute pur essendo non solo è l’animale più vecchio dello Zoo ma anche il gorilla più anziano in cattività e dunque al mondo: la cattività è la condizione in cui un gorilla vive di più, arrivando quasi al doppio degli anni in cui può vivere in natura. Si stima che i gorilla allo stato libero possano vivere all’incirca trentacinque-quarant’anni. La gorilla è nata nel 1957 ed è arrivata allo zoo nel 1959, che al tempo era a Berlino ovest. Per festeggiare il suo compleanno Fatou ha ricevuto un cesto di frutta e verdura (nella foto in alto, di Filip Singer/Epa), che ha rosicchiato con gioia. Poiché Fatou non ha più denti, si presta particolare attenzione affinché il suo cibo sia morbido e facile da masticare.

VIVE SEPARATA DAGLI ALTRI GORILLA, PIU’ GIOVANI E VIVACI: ALLA SUA ETA’ MERITA PACE

“Fatou riceve da noi le migliori cure possibili”, spiega il veterinario André Schüle. Vive nel suo recinto, separata dagli altri cinque gorilla più vivaci dello zoo, la cui età varia dai 4 ai 39 anni. Schüle dice che “ha la pace che merita alla sua età”. “Fatou è con noi in qualità di ambasciatrice dei suoi parenti vulnerabili nel loro habitat naturale e ci dimostra perché dovremmo mostrare più empatia per gli altri esseri viventi su questo pianeta. Noi abitanti delle città dimentichiamo rapidamente che tutti dipendiamo da spazi naturali intatti. La biodiversità è la base della nostra esistenza e un bene prezioso che dobbiamo proteggere” ha affermato Andreas Knieriem direttore dello Zoo e del Tierpark di Berlino. Fatou è diventata la residente più anziana dello zoo l’anno scorso, in seguito alla morte del fenicottero Ingo. Si ritiene che l’uccello avesse almeno 75 anni e vivesse nello zoo dal 1955.

