Il dossier orsi va in Cdm: la gestione andrà alle Province autonome?

Domani, ultimo lunedì di agosto, arriva sul tavolo del primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva anche il tema dell’equilibrio uomo-animale, dopo i casi degli orsi in Trentino. Il punto di svolta della questione è stata la morte di Andrea Papi, ucciso dall’orsa Jj4 nei boschi della Val di Sole nell’aprile scorso. Come ha promesso Matteo Salvini, “la vita dei bimbi e delle persone è intoccabile. Bisogna trovare il modo di mettere in sicurezza turismo e popolazione. Se non si trova soluzione in estinzione non ci andrà l’orso ma la popolazione, gli agricoltori e i malgari delle Valli”, ha detto il vice premier e ministro delle infrastrutture intervenendo alla festa della Lega a Pinzolo, in Trentino. Tredici sindaci della Valle di Sole in Trentino, in rappresentanza di una popolazione di circa 15mila persone, nei giorni scorsi avevano mandato una lettera al ministro sulle problematicità della presenza dei grandi carnivori nelle Valli Trentine, in vista della sua presenza in zona. In particolare i sindaci avevano chiesto che la competenza in materia della gestione dei grandi carnivori possa essere esercitata direttamente dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con maggiore indipendenza dai Ministeri centrali di Roma con possibilità di intervento tempestivo.

“IL BOSCO E’ PRIMA DI TUTTO UN LUOGO DI LAVORO”

“La tragedia che ha colpito la famiglia Papi ha colpito anche tutti noi. Abbiamo concittadini che hanno paura ad uscire di casa di sera, paura ad andare nel bosco che ricordiamo e ribadiamo essere casa nostra e parte integrante del nostro vivere in montagna. Il bosco oltre ad essere luogo di piacere e di svago è prima di tutto luogo di lavoro” di boscaioli e agricoltori. “La problematicità si è ormai allargata anche al fondo valle visto che sono settimanali se non giornalieri gli avvistamenti di orsi nel bel mezzo dei centri abitati”, si legge nella lettera. “E’ frustrante il sapere come la limitazione delle nostre azioni venga intesa come voluta omissione, anziché come inattuabilità giuridica nel perimetro della nostra funzione. Con queste premesse attraverso la Sua Figura Istituzionale, siamo a richiedere un intervento urgente da parte del Governo” sul tema della convivenza fra l’uomo e i grandi carnivori, si legge nella lettera.

CRITICI GLI ANIMALISTI: SERVONO CORRIDOI ECOLOGICI

“Sulla gestione dei grandi carnivori in Trentino il centrodestra cade in contraddizione quando, da un lato, afferma di volere una migliore convivenza con orsi e lupi alleggerendone la ‘concentrazione’ e, dall’altro, dice ‘no’ ai corridoi faunistici, aree di connessione ecologica che permettono agli animali di spostarsi tra diverse zone, evitando l’isolamento delle popolazioni. Come dire: ho un lupo (o un orso) intrappolato in casa che vuole uscire, ma non gli voglio aprire la porta”. Così in una nota l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

