Sono 53 le carcasse di cinghiali positivi alla peste suina africana (Psa), accertate dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta da fine dicembre ai primi di marzo in Piemonte e Liguria, concentrati nelle province di Alessandria e Genova. Per contenere l’epidemia, secondo le prime informazioni, entro quest’estate verranno innalzati 116 chilometri di barriere anti-cinghiali lungo le autostrade della ‘zona rossa’ tra Liguria e Piemonte poiché il timore è che il virus della Psa, che non presenta rischi per l’uomo, si estenda ai suini domestici provocando danni enormi a una filiera che in Piemonte vale oltre un miliardo di euro. La barriera su cui si sta ragionando è una rete fisica alta due metri e profonda circa 50 centimetri. “Il tema della recinzione va affrontato con le comunità locali, verificando dove si concentra l’epidemia. In un primo momento bisognerà intervenire velocemente sulle due situazioni a rischio, a est ad Arquata e Ronco Scrivia e a ovest a Ovada – ha spiegato Angelo Ferrari, neonominato commissario straordinario per la peste suina, annunciando per venerdì l’arrivo ad Alessandria dell’Unità di crisi per individuare i primi passi per articolare il posizionamento delle barriere.

BARRIERE DA POSIZIONARE LUNGO LE DIRETTRICI AUTOSTRADALI

“Un aspetto su cui abbiamo già lavorato – ha aggiunto Ferrari – con il contributo di società Autostrade è alzare le reti lungo tutte le direttrici autostradali a rischio tra Piemonte e Liguria e ora è ancora necessario chiudere i passaggi aperti anche a Nord, nella barriera tra Novi e Tortona, per evitare i cinghiali malati si spostino ed infettino quelli sani e viceversa che quelli sani entrino nelle zone infette”. Nei due mesi e mezzo di attività finalizzati ad accertare le positività sono stati raccolti 241 campioni in Piemonte e 110 in Liguria e la maggioranza di casi sono stati rilevati nel genovese a Isola del Cantone e Mignanego (5), Ronco Scrivia e Rossiglione (4) e nell’alessandrino ad Arquata Scrivia (5) ed Ovada (4).

