FOTOGRAFIA NATURALISTICA, BARD (AO), FINO AL 2 GIUGNO 2020

Il Forte di Bard ospita – da sabato 1° febbraio al 2 giugno 2020 – l’anteprima italiana della 55esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. Sono presentate al pubblico oltre 100 immagini vincitrici nelle 19 categorie del premio, selezionate da una giuria internazionale tra 48mila scatti provenienti da 100 paesi del mondo. Vincitore del ‘Wildlife Photographer of the Year 2019’ è il fotografo cinese Yongqing Bao con lo scatto “The Moment”: l’immagine ritrae lo scontro tra una volpe e una marmotta, uscita dalla sua tana dopo il letargo, sull’altopiano del Qinghai, in Tibet. Il quattordicenne neozelandese Cruz Erdmann, invece, ha ricevuto il premio ‘Young Wildlife Photographer of the Year 2019’ con lo scatto “Night glow”, fatto durante una immersione notturna al largo di Sulawesi, in Indonesia (l’immagine raffigura un calamaro durante un corteggiamento). Nella foto sopra “Snow Exposure” di Max Waugh, Usa: Parco di Yellowstone, un bisonte americano sotto una bufera di neve vince tra gli scatti in “bianco e nero”. Premiati anche due italiani: Riccardo Marchegiani con “Early riser” (categoria 15-17 anni) e Manuel Plaickner con “Pondworld” (‘Behaviour: Amphibians and Reptiles’). Altri tre fotografi italiani hanno ricevuto la menzione ‘highly commended’ come finalisti: Stefano Unterthiner (‘Animals in their Environment’), Lorenzo Shoubridge (‘Behaviour: Invertebrates’) e Roberto Zanette (‘Earth’s Environments’).

+++

MOSTRA DISEGNO, BOLOGNA, FINO AL 30 APRILE 2020

“ Zoo di Carta. La diffusione delle immagini zoologiche dell’Histoire naturelle di Buffon nell’Italia del Settecento” è il tema della mostra in programma alla Biblioteca di Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, a Bologna, dal 28 gennaio al 30 aprile. La mostra, curata da Pierangelo Bellettini, direttore di San Giorgio in Poggiale, offre una selezione di 132 illustrazioni zoologiche (sulle 200 della Collezione completa) recentemente acquisite dalla Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, tutte stampate a Bologna negli anni Ottanta del XVIII secolo ad opera dei calcografi Antonio Cattani e Antonio Nerozzi. Pubblicazioni che hanno avuto grande fortuna nel corso del Settecento, in piena epoca illuminista, quando si sono diffuse in tutta Europa traduzioni e imitazioni dell”Histoire naturelle’ di Georges-Louis Leclerc conte di Buffon. In esposizione quasi una collezione di figurine ante litteram: gatti d’Angora, iene, barboncini, formichieri, raffigurati ora su sfondi naturalistici, ora in ambientazioni domestiche. La mostra è arricchita da un ciclo di conferenze di giovedì, sempre alle ore 17:30. Giovedì 6 febbraio 2020 si parla della diffusione delle immagini zoologiche; il 13 febbraio è dedicato alle Scimmie nell’arte; il 20 febbraio Illuminismo e giornalismo enciclopedico negli anni finali dell’Ancien Régime; giovedì 27 febbraio Giuseppe Olmi parla di Ulisse Aldrovandi e della sua grande impresa naturalistica come precedente illustre delle stampe zoologiche settecentesche; il 5 marzo si conclude con il bestiario di Bartolomeo e Tiburzio Passerotti tra natura, allegoria e simbolo.

+++

LUPI IN PIAZZA, NAPOLI, FINO AL 31 MAGGIO 2020

Resteranno a Napoli fino al 31 maggio i cento grandi lupi che hanno invaso la piazza del Municipio lo scorso novembre, opera di Liu Ruowang, sotto forma della monumentale installazione “Wolves Coming”. “Sono felice di poter annunciare che un’installazione così prestigiosa possa rimanere altro tempo nella nostra città, in una delle sue piazze più grandi e rappresentative. Mediaticamente questa mostra en plain air si è rivelata un vero successo. Ha fatto prima discutere ma ha poi conquistato tutti, cittadini e turisti. Le foto, i selfie, le panoramiche con i lupi sono rimbalzati da un social all’altro generando curiosità e interesse, verso Napoli, verso l’opera, l’artista, le tematiche che racconta. Socialmente questo esperimento è riuscito ancor di più: le famiglie con i bambini, gli studenti, le coppie di innamorati, i singoli cittadini, le comitive di turisti sono andate dai lupi, per cavalcarli, per leggere qualche ora in relax sdraiandosi sopra, per baciarsi o semplicemente per ammirarli” dice l’assessore alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo. Organizzata e curata da Matteo Lorenzelli, e promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune, la mostra è composta da cento lupi – fusioni in ferro, ognuna del peso di 280 chilogrammi – che assediano la statua di un guerriero, allegoria con cui uno dei maggiori artisti cinesi contemporanei rappresenta la dura risposta della natura alle devastazioni compiute dall’uomo.

+++