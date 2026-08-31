Trentino, recuperato e reimmesso in natura un giovane sciacallo dorato

Un giovane esemplare di sciacallo dorato è stato recuperato venerdì sera dal personale della stazione forestale di Tione, intervenuto dopo una segnalazione, in Trentino. L’animale, trovato lungo i versanti sovrastanti la strada statale tra Tione e Breguzzo, versava in condizioni molto precarie. Gli operatori hanno consegnato l’esemplare al veterinario di zona, che lo ha trattenuto in osservazione. Lo sciacallo ha mostrato un rapido recupero ed è stato quindi reimmesso in natura il giorno successivo. La Forestale precisa che non è al momento possibile stabilire se l’esemplare appartenga a un nuovo gruppo familiare, rispetto a quelli già monitorati sul territorio provinciale, oppure se si tratti di un individuo solitario. La specie è in crescita costante nel nostro paese e così in Trentino.

LA SPECIE E’ IN COSTANTE ESPANSIONE IN TUTTA EUROPA

Lo sciacallo dorato, un canide selvatico di dimensioni intermedie tra un lupo ed una volpe, sta colonizzando il continente europeo ormai da decenni e anche il territorio provinciale è, dal 2012, interessato da questo fenomeno. A partire dalla prima riproduzione accertata (2020), il trend positivo è proseguito negli anni successivi, come spiega il Rapporto Grandi Carnivori della Pat. Nel 2025 la specie è stata rilevata 46 volte, con la presenza di almeno 4 nuclei riproduttivi: nel Bleggio-Lomaso, nel comune di Ville di Fiemme, a sud di Arco e nel comune di Madruzzo. Le riproduzioni accertate sono una in meno rispetto al 2024, tuttavia la presenza della specie sul territorio provinciale è ritenuta tuttora in espansione. Sono stati rinvenuti sul territorio anche 3 sciacalli morti (due per investimento presso Arco e Tesero ed uno per cause ignote presso Varena) ed uno ferito (nel Bleggio Superiore, catturato, curato e rilasciato in natura). Uno ulteriore è stato rinvenuto ferito presso Carano e poi soppresso su indicazione veterinaria. (nella foto in alto, uno sciacallo dorato fototrappolato nel 2025 in val di Fiemme – ph. G. Listorti – Archivio Servizio Faunistico PAT e, al centro del post, due scatti del momento della liberazione)

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