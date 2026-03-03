Lupo resta intrappolato in un canale a Verona: salvato, tornerà libero

È stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco il lupo rimasto incastrato sotto a un punto vicino a un canale a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. L’animale è stato liberato grazie all’intervento congiunto di pompieri, agenti della polizia provinciale e personale dei servizi Veterinari del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 9, intervenuti sul posto dopo la segnalazione da parte di alcune passanti.

CONSEGNATO AL CRAS PER ESSERE CURATO E RILASCIATO IN NATURA

Dopo essere stato liberato, l’animale è stato preso in cura dalla polizia provinciale per poi essere consegnato al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras), dove rimarrà per un breve periodo prima di essere rimesso in libertà nel suo ambiente naturale. (LaPresse, foto Ansa)

