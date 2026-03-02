Trentino, incendio in un allevamento di tori e vacche: morti molti animali

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio ad Avio, in Trentino, in un’azienda agricola in località Campiglio. Le fiamme hanno avvolto la struttura, specializzata nell’allevamento di vacche e tori. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scaturito da un trattore, per poi propagarsi rapidamente al reparto mangimi, dove la presenza di materiale infiammabile ha reso il fuoco particolarmente difficile da domare.

L’AVVISO DEL COMUNE PER L’ODORE: TENETE CHIUSE LE FINESTRE

Massiccio l’intervento dei soccorsi. Un numero elevato di animali sarebbe morto nelle fiamme. A causa dell’odore forte di fumo il sindaco di Ala ha diramato un avviso alla cittadinanza invitando a tenere le finestre chiuse per precauzione. (Ansa)

