Spagna, caso di peste suina in un 83enne che non ha contatti con maiali

In Spagna il governo della Catalogna ha notificato all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) un caso umano di influenza A H1N1 di origine suina. Secondo quanto emerso sui media spagnoli, si tratta di un 83enne residente nella provincia di Lleida. Il paziente, guarito, non ha avuto contatti con maiali o allevamenti di suini, il che porta gli esperti a ipotizzare che l’agente patogeno possa essersi trasmesso da persona a persona. “I sottotipi di virus dell’influenza A suina (H1N1, H1N2 e H3N2) – riporta una nota del Dipartimento della Salute del Governo della Catalogna – circolano nelle popolazioni suine di tutto il mondo e possono occasionalmente infettare l’uomo. La maggior parte dei casi umani è dovuta all’esposizione a suini infetti o ad ambienti contaminati”.

E’ IL QUARTO CASO SEGNALATO IN SPAGNA DAL 2009

In Spagna questo è il quarto caso segnalato finora dal 2009. L’ultimo era stato rilevato nel 2024, sempre in Catalogna, e allora l’Oms parlava di un caso umano confermato in laboratorio di infezione da virus dell’influenza A H1N1 variante (v) di origine suina, spiegando che in base al Regolamento sanitario internazionale “un’infezione umana causata da un nuovo sottotipo di virus dell’influenza A è un evento che ha il potenziale di avere un impatto sulla salute pubblica e deve essere notificato”. Nella nota le autorità sanitarie catalane informano che “le infezioni umane con questi virus sono generalmente lievi, con una trasmissione interumana limitata e non prolungata, sebbene alcuni casi abbiano sviluppato una malattia più grave”. Pertanto, al momento “la valutazione del rischio per la popolazione è considerata molto bassa”. La Segreteria di Sanità pubblica catalana ha ricevuto l’11 febbraio la notifica del rilevamento del virus suino dell’influenza A H1N1 in un essere umano e sono stati attivati rapidamente i circuiti di sorveglianza epidemiologica, microbiologica e di comunicazione istituzionale. Il Regolamento sanitario internazionale, si spiega nella nota, “obbliga le autorità sanitarie a dichiarare qualsiasi caso di questa influenza negli esseri umani”.

NE’ IL CONTAGIATO NE’ I SUOI CONTATTI “FREQUENTANO” SUINI

Il paziente è una persona con malattie croniche che era andata in ospedale il 30 gennaio per essere visitata per un’altra patologia e non presentava sintomi respiratori simil-influenzali. Il 13 febbraio l’infezione è stata segnalata al Centro per il coordinamento degli alert sanitari e delle emergenze (Ccaes), che ha contestualmente informato il centro di riferimento dell’Oms, garantendo la notifica internazionale. Il caso, comunica ancora il Governo catalano, è stato sottoposto a monitoraggio epidemiologico attivo a livello statale. Dall’indagine avviata emerge che né la persona trattata né i suoi contatti diretti avevano avuto precedenti esposizioni a suini o allevamenti, né ad altri possibili vettori animali. Tutte le persone esaminate erano asintomatiche e le analisi sono risultate negative. Allo stesso tempo, sono stati esclusi possibili errori o contaminazioni nel campionamento del caso. L’allerta viene regolarmente condivisa con tutte le autorità sanitarie pubbliche. Ed è in corso una valutazione congiunta da parte di esperti dell’Oms, del Ccaes e del Segretariato della Sanità pubblica. (Adnkronos Salute)

