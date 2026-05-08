David Attenborough, divulgatore naturalistico Uk, compie 100 anni (e lavora ancora)

David Attenborough, considerato il più celebre divulgatore naturalistico al mondo, compie oggi 100 anni. Per celebrare il centenario, la Bbc organizza un evento alla Royal Albert Hall di Londra mentre nei cinema britannici vengono proiettati i suoi documentari sulla natura. In oltre 70 anni di carriera, Attenborough ha portato nelle case di milioni di persone le meraviglie del pianeta attraverso programmi cult come Life on Earth, The Blue Planet e The Private Life of Plants. La sua voce calma e riconoscibile ha accompagnato generazioni di spettatori alla scoperta di ecosistemi, specie animali e temi scientifici complessi come evoluzione e biodiversità. Negli ultimi anni Attenborough è diventato anche una delle figure più autorevoli nella sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sulle minacce ambientali causate dall’uomo. Collaboratori e studiosi lo descrivono come un osservatore rigoroso della natura che, con il tempo, ha scelto di lanciare un forte allarme sulla crisi ambientale globale.

PER LA SERIE LIFE ON EARTH INCONTRO’ UNA FAMIGLIA DI GORILLA DI MONTAGNA

Nato a Londra l’8 maggio 1926, Attenborough iniziò a lavorare per la Bbc nel 1952. La sua carriera decollò con la serie “Zoo Quest”, prima di diventare il volto simbolo dei documentari naturalistici britannici. Tra i momenti più celebri della sua attività televisiva resta l’incontro con una famiglia di gorilla di montagna nella serie Life on Earth, considerato uno dei momenti più iconici della televisione britannica. Durante quella scena, un giovane gorilla si sdraia sul suo corpo mentre alcuni cuccioli cercano di sfilargli le scarpe. Attenborough sorride, ride e resta senza parole per la gioia. “Onestamente non so quanto durò”, raccontò poi alla Bbc. “Sospetto circa dieci o quindici minuti. Ero semplicemente trasportato altrove. È stato uno dei momenti più privilegiati della mia vita”. Nonostante il centenario, Attenborough continua a lavorare. “Si sente incredibilmente privilegiato di poter continuare a raccontare la natura”, ha dichiarato il produttore Alastair Fothergill. (LaPresse/AP)