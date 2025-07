Trentino, trasferita in Germania l’orsa JJ4 che uccise Andrea Papi

L’orsa JJ4, responsabile della morte di un 26enne in Trentino e da anni al centro di contenziosi e polemiche, ha una nuova casa in Germania. In serata è stata prelevata dal Centro faunistico del Casteller ed è ora in viaggio verso la Germania, dove sarà accolta nel “Parco alternativo per orsi e lupi” della Foresta Nera. La Fondazione tedesca che gestisce il parco, si è assunta totalmente gli oneri tecnici ed economici del trasferimento. A farlo sapere è l’assessore della provincia autonoma di Trento alle foreste, con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni, che ha avvisato la famiglia di Andrea Papi. L’orsa JJ4 nell’aprile del 2023 ha aggredito e ucciso nei boschi della valle di Sole il 26enne di Caldes Andrea Papi. Nella stessa struttura della Foresta Nera dove è stata trasferita JJ4 vivono già da anni altri due esemplari problematici rimossi in Trentino: Jurka e DJ3. Con questa partenza, al Casteller rimane un solo orso, l’esemplare M49. “Oggi si concretizza la volontà, espressa da tempo, di trasferire l’orsa JJ4 in Germania” evidenzia l’assessore provinciale alle foreste, con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni, che poco fa ha avvisato la famiglia di Andrea Papi.

RIPORTARE IL CASTELLER ALLA FUNZIONE ORIGINARIA

“L’obiettivo – conclude Failoni – è riportare il Casteller alla sua funzione originaria, dedicata agli animali feriti o in difficoltà, e non alla captivazione permanente di esemplari problematici”. La vicenda dell’orsa JJ4 è stata molto travagliata, tra ordini di abbattimento, proteste degli animalisti, ricorsi a tar e consiglio di Stato. Tentativi di trasferirla in Romania. E ora la certezza di avere una casa sicura in Germania. L’orsa diede i primi problemi nel 2020 quando il 22 giugno aggredisce Fabio e Christian Misseroni, padre e figlio di Cles sul Monte Peller. Il 29 luglio viene catturata e dotata di radiocollare. L’ultima cucciolata di JJ4 risale a fine 2021. Poi la vicenda più tragica: il 5 aprile 2023, il 26enne di Caldes Andrea Papi viene ucciso da un orso mentre si allena correndo nei boschi sopra il paese della Val di Sole. Una settimana dopo si accerterà che l’esemplare responsabile è JJ4. Si tratta del primo caso di morte dopo l’attacco di un plantigrado da quando i primi orsi sono stati reintrodotti in Trentino, importati dalla Slovenia a partire dal 1999. Una morte per cui la famiglia Papi continua a chiedere giustizia. (Ansa)

Su 24zampe: Reggio Emilia, parte e lascia il pitbull Diego in garage: il cane è morto