Lombardia, ok del Consiglio regionale al patentino per cani potenzialmente pericolosi

Approvata oggi dal Consiglio regionale lombardo una proposta di legge al Parlamento per introdurre un patentino obbligatorio per i proprietari di 26 razze canine considerate potenzialmente pericolose. La proposta prevede un corso formativo obbligatorio strutturato in due moduli, parte teorica e parte pratica per i padroni di cani terrier di tipo bull, molossoidi e altre tipologie ritenute impegnative. Inoltre, le norme presentate elencano i divieti e gli obblighi dei proprietari e le disposizioni per la riproduzione, la vendita e la cessione dei cani e prevede campagne di sensibilizzazione pubblica e d’informazione scolastica. Come spiega AnmviOggi, il giornale online dei veterinari Anmvi, “i cani ‘critici’ richiedono una legislazione nazionale, basata sul concetto di ‘save list’, una lista di tipologie di cani (Allegato A, nella foto sotto) da salvare da gestioni errate o peggio dall’abbandono”.

SUL TERRITORIO LOMBARDO QUATTRO MORSICATURE AL GIORNO, CIRCA 1.500 L’ANNO

“I cani in save list rispondono alle caratteristiche morfologiche (Allegato B, nella foto sotto) descritte dalla proposta di legge parlamentare, che la Lombardia trasmetterà alle Camere”. Nel caso entrasse in vigore il provvedimento ci sarebbe anche la registrazione nel ‘Sistema informativo identificazione nazionale degli animali da compagnia’ (Sinac) dei patentini rilasciati e delle valutazioni psico-fisiche dei cani, nonché dei provvedimenti disposti a carico di coloro che si rifiutano di partecipare al percorso formativo obbligatorio. Secondo i dati riportati dal relatore e consigliere Roberto Anelli (Lega), primo firmatario, sul territorio lombardo si verificano 4 episodi di morsicatura al giorno, per un totale di 1.466 casi nell’ultimo anno. Nel 99% dei casi si tratta di cani non iscritti al libro genealogico.

