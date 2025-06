Stalla inglese smette di mungere e offre “mucche da coccolare”

Alluvioni e prezzi dei generi alimentari in caduta hanno costretto un’azienda lattiero-casearia nel nord-est dell’Inghilterra a smettere di mungere le sue vacche e a far pagare i visitatori per coccolarle. La Dumble Farm di Arram, nello Yorkshire, ha iniziato come stalla negli anni ’70 ma negli ultimi anni le inondazioni hanno distrutto i raccolti del tipo di erba che le mucche amano mangiare, mentre i prezzi del latte al di sotto del costo di produzione si sono rivelati una sfida insormontabile. L’agricoltura è uno dei settori più colpiti dai cambiamenti climatici con gli agricoltori in Europa e altrove che soffrono a causa del crescente caldo, della siccità e delle inondazioni. Nel 2022 la Dumble Farm, spiega la Reuters, ha venduto quasi tutte le sue vacche da latte, tranne alcune, e, nel tentativo di reinventarsi, ha iniziato a offrire esperienze di “coccole con le mucche” per finanziare un programma di conservazione della fauna selvatica.

I PROVENTI VENGONO DESTINATI A SOSTENERE SPECIE IN DECLINO, COME LE PAVONCELLE

Per 95 sterline, circa 110 euro, i visitatori possono coccolare, spazzolare e accarezzare le vacche mentre si sdraiano su un recinto coperto di paglia all’interno di una stalla. L’esperienza include un safari per vedere i bovini delle Highlands. “Ne è valsa davvero la pena, anche solo per avvicinarsi così tanto alle mucche, e sono così affettuose e gentili”, ha detto la venticinquenne ospite Emma Hutton, dopo aver trascorso del tempo ad accarezzare una delle vacche. Ci è voluto più di un anno per abituarle a sentirsi a loro agio con le coccole, ma ora si sono completamente adattate, ha affermato l’allevatore James McCune. “Amano essere coccolate. Sono come cani di grossa taglia… per le mucche è più una giornata da spa”, ha detto McCune. L’azienda agricola utilizza i proventi per creare habitat per proteggere la fauna selvatica e sostenere specie in declino, come le pavoncelle.

