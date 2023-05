L’alluvione in Emilia-Romagna colpisce anche gli animali, sia da compagnia che allevati

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni – facendo tredici vittime umane e almeno un disperso e provocando seri disagi per decine di migliaia di persone e alcuni miliardi di euro di danni – ha mandato sott’acqua oltre 5mila aziende agricole. Nelle stalle si contano animali affogati ma anche per quelli sopravvissuti ci sono difficoltà a garantirne l’alimentazione, anche perché è stato compromesso il foraggio e manca l’acqua per abbeverarli nelle zone collinari con problemi di viabilità per i danni alle infrastrutture rurali a causa di frane e smottamenti. Per i domestici e da compagnia, negli occhi di tutti gli amanti degli animali sono entrate le immagini di chi scappa dalla furia delle acque con i loro quattrozampe in braccio o dentro i trasportini, qualcuno anche in scatole di cartone, soprattutto i gatti ma c’è anche una tartaruga. In campo per aiutare a salvare quanti più animali possibile ci sono, oltre alle forze dell’ordine, le associazioni animaliste e quelle degli agricoltori.

L’INTERVENTO DI LAV

L’Unità di Emergenza di Lav ha salvato 2 cagnolini da una casa alluvionata a Russi, in provincia di Ravenna: “Con i volontari di Lav Bologna li abbiamo tratti in salvo, accompagnati in clinica e appena possibile li riporteremo a casa dai loro cari”, spiegano sui social, mentre la notte precedente i volontari sono intervenuti in un rifugio allagato vicino Imola, dove 58 cani erano immersi nell’acqua. Con i vigili del fuoco tutti gli animali sono stati portati al sicuro. “La conta dei danni a emergenza finita, ovviamente, ci spaventa perché sarà terribile scoprire cosa realmente è successo. La difficoltà maggiore è fare una stima di quanto accaduto nelle zone franate. Quando ci sono frane particolarmente grosse, come abbiamo incontrato a Monterenzio, si portano via tutto: case, allevamenti, animali selvatici vengono giù. Quindi l’ipotesi è che ci siano tantissimi animali morti, sicuramente ci saranno animali dispersi e sicuramente animali dispersi smarriti, che ci auguriamo con il nostro intervento e quello dei volontari, possano poi ricongiungersi con le proprie famiglie”, dice Beatrice Rezzaghi, responsabile dell’Unità di emergenza Lav (Lega Antivivisezione Italiana).

GLI AIUTI DI ENPA POSSIBILI ANCHE VIA MAIL

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha messo in sicurezza, trasferito e accolto 89 animali da compagnia da Ravenna a Rimini nelle ultime 24 ore. Inoltre, ha aperto un canale per rispondere alle tante segnalazioni che stanno arrivando sia per quanto riguarda il recupero e l’evacuazione degli animali in difficoltà sul territorio, dove possibile intervenire, sia per la necessità di stalli e luoghi asciutti dove accoglierli. “In queste ore difficili – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – i nostri volontari di Faenza, Meldola, Cesena, Lugo, Ravenna, Bologna e Rimini hanno percorso più di 500 chilometri per portare in salvo e mettere in sicurezza oltre 89 animali. Visto le tantissime richieste e segnalazioni che stanno arrivando, abbiamo aperto un ulteriore canale attraverso la mail alluvione@enpa.org dove è possibile contattarci in caso di necessità per stalli e messa in sicurezza degli animali. Stiamo facendo e continueremo a fare tutto il possibile per non lasciare sola la popolazione delle zone fortemente colpite dall’alluvione”. “Il telefono non smette mai di squillare – afferma Gabriele Tossani, commissario dell’Enpa di Bologna – e non ci siamo mai fermati. Con tutte le Sezioni ci stiamo coordinando. A Castagnolo abbiamo trasferito 19 cani da un rifugio a rischio crollo, a Forlimpopoli abbiamo soccorso 3 cani rimasti in una casa sommersa dall’acqua e a Meldola abbiamo salvato 3 cani da un capannone allagato. La sezione di Cesena sta ospitando 10 gatti di persone che sono rimaste senza casa e sta monitorando le colonie feline in gran parte distrutte. I gatti per fortuna sono molto agili e si sono salvati”.

OIPA: METTETE IN SICUREZZA I VOSTRI ANIMALI

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) dà il via a una raccolta fondi straordinaria per consentire ai suoi volontari e guardie zoofile dell’Emilia Romagna e delle Marche di salvare gli animali vittime della tremenda ondata di maltempo che sta causando esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. “Non ci sono parole per descrivere la distruzione cui stiamo assistendo, accompagnata dal dolore e dalla morte di moltissimi animali”, dice il coordinatore delle guardie zoofile Oipa dell’Emilia Romagna, Enrico Forlani. “Non riusciamo ad arrivare ad aiutare tutti, in taluni casi i soccorsi sono possibili solo con gli elicotteri, ma facciamo il possibile con le risorse e le braccia su cui possiamo contare: abbiamo sezioni di volontari e nuclei di guardie zoofile in tutta la Regione. Se qualcuno si volesse aggiungere alle nostre squadre, anche dopo che sarà passata l’emergenza, può contattarci”. L’Oipa lancia un appello ai proprietari di animali: “Metteteli sempre in sicurezza in caso di allerta meteo, vanno subito spostati dalle zone di pericolo e messi al sicuro. Anche i gatti lasciati liberi in queste occasioni tragiche possono cercare posti per nascondersi e rimanere lì chiusi o bloccati”.

ANIMALI DA REDDITO A RISCHIO

L’appello di un allevatore di maiali di Lugo, in zona Zagonara, nel ravennate, è stato raccolto e gli animali sono stai portati via su un camion dalle stalle sommerse dall’acqua. “Abbiamo circa tremila maiali, dai cuccioli agli adulti di 160 chili – aveva fatto sapere l’allevatore – . Abbiamo un metro d’acqua all’interno delle nostre stalle adesso e sta salendo. Le strade di comunicazione sono sott’acqua. Avremmo bisogno di un allevamento d’appoggio per spostare almeno i piccoli e cercare di salvarli. Abbiamo ancora qualche ora di autonomia e un po’ di energia elettrica, dopodiché saremo sott’acqua”, aveva aggiunto. L’appello di Davide Bacchiega, direttore dell’azienda agricola Benfenati di Lugo, è stato infine raccolto (nella galleria sopra le foto dell’evacuazione dei maiali a nuoto). Soccorsi intervenuti anche per salvare un asino di nome Sofia e alcuni cavalli da una fattoria a Russi, Ravenna, e portarli all’asciutto.

