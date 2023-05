A Trento manifestazione contro l’orso e il lupo: “Prima noi, poi loro”

A Trento si è svolta un’affollata manifestazione con lo slogan “Prima noi, poi i grandi carnivori”. “Noi lavoriamo e paghiamo le tasse per scuola, salute, strade sicure, cura degli anziani e sicurezza, non per progetti di orsi e lupi” si leggeva su uno striscione. Un ragazzo reggeva invece un cartello con la scritta “Liberi di correre nei nostri boschi. Un pensiero per Andrea”, il runner morto a Caldes dopo l’incontro con l’orsa Jj4. In piazza Dante, oltre a molti sindaci, è intervenuto anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Il governatore ha ribadito la necessità di una “gestione locale” degli orsi, se superano un certo numero, ovvero la possibilità di abbattimento . “Questo accade in tutti i paesi del mondo dove ci sono orsi”, ha aggiunto sottolineando l’importanza della “sovranità dell’autonomia trentina” anche per quanto riguarda la gestione degli orsi, un piano di gestione trentino.

ANIMALISTI: “FUGATTI LASCI PARLARE GLI SCIENZIATI”

Al presidente ha risposto l’Oipa: “Fugatti lasci parlare gli scienziati, i naturalisti, gli etologi, e soprattutto rispetti le normative nazionali ed europee che tutelano orsi e lupi. Invece di blandire continuamente un elettorato rancoroso e livoroso che vorrebbe la legge del taglione contro i grandi carnivori che abitano i boschi del Trentino, che altro non fanno che seguire la propria natura, dovrebbe pensare a fare un minimo di autocritica, laddove gli incidenti anche tragici cui abbiamo assistito sono da attribuire a una mancata o non corretta gestione della fauna. I metodi non cruenti e rispettosi della vita animale che possono determinare una serena convivenza tra i grandi carnivori e le comunità locali ci sono. Li applichi”. Intanto domani alle 14 a Trento prevista una manifestazione degli animalisti per protestare contro la detenzione dell’orsa Jj4 su cui pende un’ordinanza di abbattimento sospesa dal Tar fino al 25 maggio. Gli attivisti di ‘StopCasteller’ annunciano il corteo con partenza da piazza Dante, proprio sotto il palazzo dell’amministrazione autonoma.

Su 24zampe: L’alluvione in Emilia-Romagna colpisce anche gli animali, sia da compagnia che allevati