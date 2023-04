Torna il Pet Camper Tour contro l’abbandono di animali e per la sicurezza stradale

Torna on the road per il terzo anno consecutivo il Pet Camper Tour, la campagna itinerante che si pone lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’abbandono degli animali, ma anche di tutelare quelli selvatici, poiché in entrambi i casi possono circolare liberamente sulle strade con il rischio di tragiche collisioni con gli automobilisti che non guidano con prudenza. Con lo slogan “Fai la differenza. Anche in strada il mondo è di tutti #superatimasoloinamore” l’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, fondato e presieduto da Federica Rinaudo, si prepara ad attraversare il centro Italia con 3 tappe per il 2023, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Anas (Gruppo Fs Italiane), nelle quali affrontare il delicato tema della sicurezza stradale e del rispetto dell’ambiente con tutte le sue creature. Il coloratissimo camper a 4 zampe per questa edizione ha scelto di sostare in tre regioni, Abruzzo, Lazio, Umbria, nelle quali sono previsti raduni di camper con animali al seguito, proprio per illustrare l’importanza, sia nelle gite fuori porta che in vacanza, di seguire delle semplici ma fondamentali regole per viaggiare insieme.

PRIMA TAPPA DEL TOUR A SULMONA, IN ABRUZZO

Il progetto, che si sviluppa nei mesi di aprile, maggio, giugno, realizzato grazie al sostegno di realtà leader come Vitakraft e Pet Store Conad, prevede diverse iniziative incentrate sul forte legame che unisce uomini e animali. Tra le opportunità per i visitatori quelle di: incontrare esperti e volontari di associazioni in grado di fornire preziosi consigli, partecipare gratuitamente a giochi e quiz per ricevere gadget e omaggi in regalo, lasciare la propria testimonianza attraverso il racconto di una video dedica del cuore che adulti e bambini potranno registrare sul posto con un team di video maker. Le video dediche più belle saranno poi selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre. Ad ospitare il Pet Camper Tour sarà per la prima tappa Sulmona, che dal 29 aprile all’1 maggio organizza la prima edizione del raduno “Sulmona Città della Giostra – CaNmper Amici”. Sarà invece la storia e la cultura del viterbese ad accogliere nel Lazio, dal 27 al 28 maggio, il Pet Camper Tour alla prima edizione del “Raduno Camper dell’Infiorata a Corchiano” che si sposterà, il 10 e 11 giugno, ad Assisi. (Ansa)