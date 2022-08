Orbetello invasa dai “moscini”, domani la quarta disinfestazione

Tra poche ore Orbetello corre ai ripari contro l’anomala invasione di moscerini che da settimane sta suscitando disagi sia fra la popolazione residente sia fra i turisti della cittadina grossetana. Da giorni si susseguono le lamentele di chi non riesce più, all’imbrunire, a godersi un aperitivo, un gelato o a cenare all’aperto a causa della presenza massiccia dei cosidetti “moscini”. Il Comune nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto (ore 1.00-4.30) effettuerà una nuova poderosa disinfestazione estiva, la quarta del 2022, contro il boom di Chironomus plumosus presenti sul territorio, fenomeno segnalato anche a Capalbio. Saranno effettuati, si spiega dal municipio, trattamenti “straordinari di disinfestazione adulticida di chironomidi molesti mediante abbattente notturno, nelle aree verdi e nelle vie del centro abitato di Orbetello, ed in zona denominata ‘Spiaggetta’”. Il Comune invita gli abitanti a chiudere per precauzione porte e finestre, a non circolare fino a un’ora dopo la fine dell’intervento, a non esporre biancheria o altro, a coprire frutti od ortaggi o consumarli solo dopo un sicuro e accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine della disinfestazione.

TRA LE CAUSE, IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Una situazione “inusuale” e “preoccupante, anche se non ha nessun risvolto per la salute pubblica in questo momento, ma è sicuramente fastidiosa”, commenta Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est. “Una cosa così massiva e importante io non la ricordo, almeno negli ultimi 10 anni – dice -. Ci possono essere momenti in cui può verificarsi una maggiore presenza di moscerini e altri insetti che può essere fastidiosa, ma addirittura da interrompere l’attività dei locali dopo le 21… Non si era mai verificato”. Sulle cause, “il Comune dovrà avvalersi di specialisti del settore per andare a indagare le ragioni del fenomeno – risponde – ma credo che una grossa componente la abbiano avuta le temperature alte per un così lungo tempo, associate a un alto tasso di umidità. Anche la laguna con la sua fauna ittica e le sue caratteristiche acquatiche è in forte sofferenza per l’assenza di piogge e il grande caldo. (foto da Dagospia)

Su 24zampe: Piemonte, 50 vacche al pascolo morte in pochi minuti. Intossicate dal sorgo?