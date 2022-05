A Rieti il primo caso di Psa fuori dalla zona rossa romana

Un altro caso di peste suina trovato nel Lazio, questa volta nel reatino, fuori dalla zona rossa. Ad annunciarlo l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato: ”L’Istituto Zooprofilattico ha comunicato un nuovo caso positivo su una carcassa di cinghiale, questa volta nella zona di Borgo Velino in provincia di Rieti. I servizi veterinari della Asl hanno già attivato i protocolli operativi”, ha detto D’Amato sottolineando che così “salgono complessivamente a 14 i casi finora accertati di peste suina, questo è il primo al di fuori della zona rossa”. Sono arrivati a 126, invece, quelli registrati tra Liguria e Piemonte. Intanto proprio nel Lazio la cabina di regina istituita la scorsa settimana, con la presentazione della nuova dell’ordinanza, è al lavoro. Da quanto si apprende, ci dovrebbe essere inevitabilmente una nuova perimetrazione della zona rossa. Proprio rispetto all’individuazione dell’ultimo caso, questo potrebbe portare ad una un’accelerazione per la selezione delle modalità dell’abbattimento selettivo dei cinghiali, che dovrebbero essere indicate dalla prefettura. La malattia che sta colpendo gli ungulati sta diventando un vero è proprio problema anche per la filerà produttiva. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha infatti inviato una lettera al ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, e per conoscenza al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, Angelo Ferrari, e al Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per chiedere indennizzi per le aziende agricole e gli allevamenti suinicoli.

IN PIEMONTE GIA’ ABBATTUTI 2MILA CINGHIALI – LA CACCIA PASSA DA 3 A 5 MESI

Anche per il “divieto di movimentazione di fieno e paglia per almeno 90 giorni al di fuori della zona infetta” si chiedono “opportune forme di risarcimento”. Alle Regioni è stato chiesto “di predisporre dei piani per una sensibile riduzione dei cinghiali fino al 50%” e c’è la proposta di un decreto “per allungare il periodo venatorio in Italia da 3 a 5 mesi”, ha detto sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Non ho paura a dire che i cacciatori sono i nostri alleati”, ha sottolineato Costa ribadendo poi: “L’eccessiva presenza di cinghiali sul nostro territorio nazionale è un’emergenza, purtroppo la contrapposizione ideologica di questi anni tra ambientalisti-animalisti da una parte e cacciatori dall’altra ha prodotto un disequilibrio ambientale che oggi dev’essere ripristinato attraverso l’intervento dell’uomo”. “I piani regionali per il depopolamento dei cinghiali partono da subito, bisogna partire subito, in Piemonte abbiamo già abbattuto oltre 2.000 cinghiali” in un mese e mezzo, ha detto. Ieri si è registrata la morte di un 17enne nel casertano dopo l’impatto dell’auto sulla quale viaggiava con un cinghiale. Nel 2021 sono stati 213 gli incidenti gravi con animali, che hanno causato 13 morti e 261 feriti; 199 gli impatti su statali e provinciali, 14 sulle autostrade. Infine, in un allevamento di maiali di Hongcheon, in Sud Korea, è stato trovato un caso di positività alla peste suina africana: i 1.500 suini dell’impianto sono stati soppressi. Erano sette mesi che non venivano trovati animali infetti. (post aggiornato con i dati sudcoreani e altre minuzie)

