E’ a Roma il primo cinghiale infetto da Psa fuori da Piemonte-Liguria

Un caso di peste suina africana (Psa) in un cinghiale è stato rilevato a Roma. Lo rende noto il commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Ferrari. “Sì, c’è un caso, la zona dovrebbe essere quella del parco dell’Insugherata. Stiamo effettuando i controlli necessari”. Se confermato sarebbe dunque il primo caso di peste suina, malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, fuori dall’area sino ad ora interessata, ovvero quella che va dalla provincia di Genova e si estende in direzione del Piemonte fino a Serravalle Scrivia (Alessandria) in 114 comuni. Il caso è stato segnalato e individuato dall’Istituto zooprofilattico del Lazio e confermato dallo Zooprofilattico Umbria e Marche, centro di riferimento nazionale su questa malattia. Oggi è convocata – come si apprende – la riunione del gruppo di esperti che lavora sulla Psa, che si riunisce periodicamente per analizzare i casi, ed è stato attivato il monitoraggio sulla zona per delimitare i confini dell’area interessata. Avviate anche le procedure di notifica europea.

LA PESTE SUINA AFRICANA COLPISCE SOLO I SUIDI E NON SI TRASMETTE ALL’UOMO

La Psa non è trasmissibile all’uomo, infetta solo i suini e finora è stata individuata solo sui cinghiali. Ma la mortalità è del 90% e il rischio del passaggio agli allevamenti e le possibili ripercussioni economiche sulla filiera produttiva – che vale oltre 1,4 miliardi di euro tra le principali regioni produttrici, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana – impongono il massimo della cautela. Un dato per tutti: secondo i numeri citati da The Guardian nel 2019 circa 1/4 della popolazione mondiale di suini era destinata a scomparire. In Cina sono stati soppressi decine e decine di milioni di maiali. “Nella provincia di Roma – stima la Coldiretti – si calcola la presenza di oltre 20mila cinghiali che, oltre a distruggere i raccolti e spaventare i cittadini, rappresentano anche un danno economico concreto per le misure di contenimento della commercializzazione che scattano dopo l’accertamento del contagio”. Anche per Cia-Agricoltori Italiani siamo davanti a una “emergenza nazionale”, peraltro “preannunciata dal proliferare indisturbato dei cinghiali in tutta Italia e per l’assenza di una legge adeguata di gestione della fauna selvatica”.

I DATI DELL’EMERGENZA TRA PIEMONTE E LIGURIA

Secondo i dati Cia, agli animali infetti in Piemonte e Liguria (i casi positivi finora accertati sono 110, di cui 67 nel territorio piemontese e 43 in quello ligure), ora si aggiungono i numeri del Lazio. Un solo caso, infatti, basta a far scattare in allarme gli oltre 12 mila allevamenti di suini attivi in regione per un totale di 43 mila capi. E soprattutto, tenuto conto del fatto che, nella sola provincia di Roma, i cinghiali in libertà sarebbero già più di 20 mila. “I cinghiali sono diventati più di 2,5 milioni, responsabili di danni all’agricoltura, aumentati del 60% nell’ultimo anno e degli incidenti stradali passati da quasi 500 tra 2018 e 2021″, fa sapere ancora Scanavino e aggiunge “serve da troppo tempo un monitoraggio vero e una riforma della Legge 157 datata 1992 che abbiamo concretamente proposto, punto per punto, almeno 4 anni fa”.

Su 24zampe: A Padova ronde notturne degli agricoltori contro i cinghiali

Su 24zampe: “Zona rossa” per i cinghiali: a Roma varchi chiusi da reti

Su 24zampe: Psa, una rete lunga 116 km e alta 2 metri contro i cinghiali infetti