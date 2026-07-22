Milano cerca un nuovo gestore per il canile: 2,1 milioni in tre anni (+34%)

Il Comune di Milano ha pubblicato un bando per la ricerca di un nuovo gestore del canile del Comune di Milano. Un servizio – sottolinea Palazzo Marino – “importante ed essenziale per la città”, a cui l’amministrazione dedica oltre 2,1 milioni di euro per i prossimi tre anni, con un aumento dell’importo a base di gara del 34% rispetto alla precedente gara. Il canile del Comune di Milano, si trova in via Aquila (zona Forlanini) e dal 2008 accoglie cani in difficoltà, sequestrati, cani rinvenuti sul territorio o ceduti per gravi motivi personali, in un’area che si estende per oltre 35mila metri quadrati, tra parco, aree sgambo, aree box e uffici.
INCENTIVARE LE ADOZIONI DI ANIMALI, ANCHE ANZIANI E MALATI
Tra gli obiettivi del bando, oltre alla continuità del servizio e quindi alle attività di custodia e al benessere della comunità canina, alle attività amministrative, di inserimento dei nuovi arrivati, del recupero e riabilitazione comportamentale degli ospiti per cui si riscontrano particolari necessità, anche “il raggiungimento e il mantenimento delle loro migliori condizioni di benessere fisico e psicologico e la diffusione del concetto di ‘adozione consapevole’, incentivando l’adozione di un animale anche anziano o malato, piuttosto che orientarsi all’acquisto”.
CANDIDATURE ENTRO IL 3 SETTEMBRE 2026
Fondamentale, inoltre – viene sottolineato – “l’incremento degli affidi pur valutando attentamente la persona o famiglia adottante, nell’ottica di garantire all’animale la minima permanenza presso la struttura, ma nella certezza di assicurargli la migliore adozione possibile, che viene verificata anche con controlli post-affido”. Le candidature dei soggetti interessati possono essere presentate entro il 3 settembre 2026. (Adnkronos)
Il bando sul sito del Comune di Milano
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