“100mila euro per chi pesca siluri nel Garda”: così il Veneto combatte l’invasore

“Come da impegno assunto coi pescatori del Garda, interveniamo su una delle principali criticità che oggi interessano il lago e il suo ecosistema. Il siluro è una specie invasiva che mette sotto pressione la fauna ittica autoctona e altera gli equilibri naturali del lago”. L’assessore regionale alla pesca Dario Bond annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto di un bando da 100mila euro a sostegno delle imprese di pesca professionale operanti sul lago di Garda che intendono sviluppare la pesca del siluro, specie alloctona invasiva la cui presenza è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni con ripercussioni sull’equilibrio dell’ecosistema lacustre e sull’attività dei pescatori.
IL BANDO RIVOLTO A PESCATORI DEL LAGO DI GARDA CON UN MASSIMO DI 20MILA EURO PER IMPRESA
L’intervento è rivolto alle imprese il cui titolare o almeno uno dei soci sia iscritto al Registro dei pescatori professionisti autorizzati a esercitare la pesca professionale nel lago di Garda. Il contributo potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili, con un massimo di 20mila euro per impresa, per l’acquisto di attrezzature e dotazioni necessarie alla cattura, conservazione e commercializzazione del siluro. “Abbiamo stanziato 100mila euro – prosegue Bond – per aiutare le imprese ad acquistare reti specifiche, sistemi di conservazione e tutte le attrezzature necessarie a una pesca che richiede tecniche diverse rispetto a quelle tradizionalmente praticate sul Garda”. (askanews)
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