A Genova i forestali sequestrano 30 gatti ragdoll a un’allevatrice abusiva

Vendeva gatti di razza Ragdoll sui social a circa mille euro l’uno, con consegne anche all’estero, ma secondo gli inquirenti l’attività sarebbe stata svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni e in condizioni igienico-sanitarie critiche. I carabinieri forestali di Genova, insieme ai tecnici dell’Asl3, hanno sequestrato una trentina di felini che vivevano all’interno di un appartamento sulle alture di Struppa, dove si trovavano anche un cane e altri animali. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali. L’intervento è scattato dopo un esposto presentato alla procura da un vicino di casa della donna. Il fascicolo è seguito dal sostituto procuratore Francesco Cardona Albini, che aveva già delegato i forestali a svolgere un sopralluogo nell’immobile.

ALLA DONNA ERANO GIA’ STATI SEQUESTRATI ALCUNI ANIMALI

Durante il primo controllo erano già stati sequestrati alcuni animali, mentre altri quindici erano stati lasciati alla proprietaria, nel limite previsto dal regolamento comunale prima che la detenzione venga considerata concentramento di animali e richieda specifici requisiti igienico-sanitari. Nonostante le indicazioni ricevute, secondo gli investigatori la situazione sarebbe nuovamente peggiorata, fino al blitz che ha portato al sequestro complessivo degli animali e alla chiusura dell’attività. Nel corso dell’intervento sono state inoltre sequestrate alcune armi da fuoco detenute dalla donna, titolare di porto d’armi. (Adnkronos, foto Wikipedia)

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