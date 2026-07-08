Piemonte, l’orso M29 (goloso di miele) torna in val Grande e val Vigezzo

E’ tornato a farsi vedere l’orso tra la valle Vigezzo e la val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola. Alcune arnie sono state oggetto dell’incursione di un plantigrado, che la polizia provinciale del Vco ritiene “verosimilmente M29, in quanto non vi sono riscontri scientifici conclamati di altri esemplari presenti sul territorio di questa provincia”. M29 è un maschio adulto stimato sui 300 kg di peso e originario del Trentino, zona che ha lasciato, passando per la Svizzera, per poi stabilirsi stabilmente in Piemonte. Nel corso delle sue incursioni, l’orso ha danneggiato due arnie in località valle del Basso, nel comune di Santa Maria Maggiore e un altro paio nei pressi dell’alpe Dorbolo, nel territorio comunale di Malesco.

M29 E’ UN ORSO MASCHIO DA SEMPRE MOLTO ELUSIVO: NESSUN ALLARMISMO INGIUSTIFICATO

“M29 da sempre si è dimostrato non pericoloso – sottolinea la polizia provinciale – e al momento non sono stati segnalati incontri diretti con l’uomo, a dimostrazione del suo carattere schivo. Le sue movimentazioni sono pressoché notturne, come dimostrato dalle immagini scattate, e non devono incutere timore per la sicurezza pubblica”. M29, fin dalla sua comparsa nel 2019 nel Vco, “è sempre stato molto elusivo. I sindaci del comune di Santa Maria Maggiore e Malesco, pur manifestando le preoccupazioni per i danni subiti dai loro allevatori, invitano a non creare allarmismi ingiustificati” conclude la polizia provinciale.

Su 24zampe: Il cacciatore è un “bioregolatore”? Per gli ambientalisti nessuna base scientifica