Valtellina, 50enne aggredito e ucciso da un cane nel bosco

Un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato aggredito da un cane, forse un molosso, nel territorio comunale di Tirano, in Valtellina. La tragedia è avvenuta in una zona impervia in località Trivigno e resta ancora da chiarire con precisione cosa sia successo. L’allarme è scattato attorno alle 15.20. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di Areu, le squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza con i carabinieri.

SI CERCA IL PROPRIETARIO DELL’ANIMALE

Nonostante la rapidità dell’intervento, per l’uomo, forse impegnato in un’escursione nei boschi, non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Le indagini in corso puntano anche a risalire al proprietario dell’animale, a capire se il cane fosse stato abbandonato o era in compagnia del suo padrone al momento del fatto. (Ansa)

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