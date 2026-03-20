Buzz Life, il progetto Ue che salva gli impollinatori nelle città mediterranee

Buzz line, giardini e bee hotel per favorire la presenza di api e farfalle nelle nostre città: prende il via un nuovo progetto europeo Buzz Life, con l’obiettivo di contrastare il declino degli insetti impollinatori, in particolare della famiglia Apoidea, attraverso azioni concrete nei contesti urbani e periurbani di Italia, Cipro, Francia e Grecia. Buzz Life, che agisce nel solco delle strategie comunitarie come Nature Restoration Law e New Deal for Pollinators, mira a creare le condizioni ideali per la sopravvivenza e il ritorno di api e impollinatori nelle nostre città. Secondo la European Red Lists of Bees, delle circa 2000 specie di api europee, quasi il 10% è in declino; mentre in Italia delle 151 specie di api native valutate (su un totale di oltre 1100 apoidei censiti in Italia) 34 (pari al 22%) sono in pericolo. Sullo stesso trend i dati sulle farfalle, delle 289 specie di farfalle diurne 18 (pari al 6.3%) sono a rischio di estinzione. Da ricordare, inoltre, che dagli impollinatori dipende la riproduzione di oltre l’85% delle piante selvatiche e di più del 70% delle colture agrarie (Ispra, 2021). Ma chi sono gli impollinatori?

NON SOLO API MA ANCHE BOMBI, VESPE, FARFALLE, FALENE E COLEOTTERI

Non solo le api, note per la produzione di miele, ma tutti quegli animali che visitano i fiori alla ricerca di nettare e polline, contribuendo così alla riproduzione delle piante, tra cui Imenotteri Apoidei (le api selvatiche, i bombi, le vespe, le api domestiche); i Lepidotteri (farfalle e falene); i Ditteri (soprattutto Sirfidi, nella foto in alto) ed infine i Coleotteri. Buzz Life, cofinanziato dal Programma Life dell’Ue e coordinato da Legambiente, ha preso il via con lo starting event tenutosi a Roma a Villa Celimontana presso la sede del Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), partner di progetto insieme a Legambiente Lombardia, Roma Capitale, Comune di Siena, Comune di Campobasso, 3Bee Srl, Nuovo Circondario Imolese, Comune di Varese, Aiapp – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, V.L. Sustainability Metrics Ltd, Dimos Lefkosias -Comune di Nicosia, Ethnikos Kipos – Mitropolitiko Prasino A.E., Università degli Studi del Molise, Università di Bologna, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Arthropologia. (Adnkronos)

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