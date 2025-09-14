Prendersi cura di un animale di casa costa 900 euro all’anno

Due italiani su tre (65%) possiedono almeno un animale domestico e i pet lover italiani non badano a spese: la spesa media si attesta a 75 euro al mese per animale, ma quasi uno su quattro (24%) dichiara di dedicare un budget superiore a 100 euro al mese. Un conto che porta a 900 euro l’anno il costo per prendersi cura di ogni cane o gatto, di cui quasi la metà (379 euro) relativa a spese per la salute. A fare i conti una ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, realizzata in collaborazione con Nomisma, che ha esplorato il mondo del pet care in Italia.

L’86% di cani e gatti è stato portato in visita almeno una volta nell’ultimo anno, e più di uno su cinque (21%) almeno una volta ogni 2-3 mesi per controlli di routine (62% dei casi), vaccinazioni (53%) consigli e informazioni (27%).

CRESCONO LE POLIZZE DEDICATE AGLI ANIMALI: UNO SU CINQUE CE L’HA

Meno frequente l’intervento dello specialista per malattie croniche (19%) o operazioni chirurgiche (10%). Sempre più diffuse anche le polizze dedicate: il 53% dice di conoscerle, e più di uno su cinque (22%) ne ha sottoscritta una, con l’84% che si dice propenso a consigliarla ad amici e parenti. Tra chi invece non ha mai avuto una polizza pet, il 58% dichiara che potrebbe prendere in considerazione di sottoscriverne una nei prossimi 12 mesi. Uno su due (51%) si dice disposta a spendere tra 100 e 200 euro l’anno per assicurare l’animale di casa, mentre il 22% spenderebbe anche oltre 200 euro l’anno. I servizi considerati più interessanti la possibilità di beneficiare rimborsi completi (47%) e tariffe agevolate (38%), ma anche la reperibilità del veterinario 24 ore su 24 (28%) e le visite e i servizi a domicilio (21%). (Il Sole 24 Ore Radiocor)

