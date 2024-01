Trentino, 3 orsi avvelenati nel 2023 “perchè la gente è esasperata”

In Trentino nel 2023 sono stati uccisi sette orsi, di cui 3 per avvelenamento. Numeri già noti che fanno discutere oggi perchè, secondo un consigliere provinciale, “questo dimostra che la popolazione è esasperata. Il problema è che la politica non riesce a essere incisiva perché viene fermata, non riesce ad intervenire. Così ci troviamo con persone che intervengono in modo illegale, da non giustificare, ma sintomo di un problema gestito in modo ideologico”. Sono parole di Claudio Cia, consigliere del Gruppo misto in Provincia di Trento, pronunciate intervenendo stamattina a ‘Mi manda Rai Tre’, trasmissione dove si affrontava il tema della convivenza con l’orso in Trentino.

PER BOITANI CI SONO RESPONSABILITA’ “MISTE”: SIA DI ANIMALISTI CHE DELLA POLITICA

“I cittadini conoscono i comportamenti da adottare – ha aggiunto Cia -. Oggi l’impegno deve essere quello di fare tutto il possibile affinché l’orso non diventi confidente. Ma la politica purtroppo non è messa nelle condizioni di adottare gli strumenti adatti. Dobbiamo garantire la sicurezza prima di tutto dei cittadini”. Anche per Luigi Boitani, professore ordinario di zoologia all’Università La Sapienza di Roma ma anche presidente della Large carnivore initiative for Europe, “gli avvelenamenti, avvenuti tutti recentemente, sono frutto dell’esasperazione degli ultimi tempi. Ci sono colpe da parte della Provincia autonoma di Trento che non ha fatto quello che doveva fare. Ma ci sono anche colpe degli animalisti che considerano ogni orso come sacro. Un misto di responsabilità”.

LA MORTE DI ANDREA PAPI HA FATTO PRECIPITARE IL RAPPORTO UOMO-ORSO

Dal 2005 al 2022 in Trentino sono scomparsi o morti circa 40 orsi: un rapporto complicato quello fra l’uomo e l’orso, animale spesso associato a un’idea di tenerezza, libertà e natura incontaminata, rapporto degenerato ad aprile scorso con la morte di Andrea Papi, giovane ucciso da un’orsa mentre camminava in Val di Sole. La morte di Papi ha diviso ancora di più gli animi, fra chi tollera orsi e altri animali selvatici e chi non vorrebbe vederli girare liberamente per boschi e montagne.

Su 24zampe: Verbania, avvistato un castoro: è il primo sulle Alpi Occidentali