La Ue vuole viaggi più brevi per gli animali da allevamento

Tempi di viaggio ridotti, pause obbligatorie per gli spostamenti lunghi, spazio minimo garantito nei veicoli, limiti per il trasporto con temperature estreme. Sono alcune delle novità della riforma delle norme Ue sul benessere degli animali da allevamento durante il trasporto. I tempi di viaggio saranno ridotti e durante i percorsi lunghi gli animali dovranno essere scaricati per periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio. Norme speciali si applicheranno agli animali da macello e a quelli vulnerabili, come i vitelli non svezzati. I requisiti per lo spazio minimo per i diversi animali saranno aumentati e adattati a ciascuna specie.

CON IL CALDO OBBLIGATORIO VIAGGIARE DI NOTTE

Quando le temperature superano i 30 gradi, il trasporto potrà essere effettuato nelle sole ore notturne. Quando il termometro scende sotto lo zero, i veicoli dovranno essere coperti e la circolazione dell’aria nel compartimento degli animali controllata. Oltre a queste misure, se le temperature scendono sotto i -5°C, la durata del viaggio non dovrà superare le 9 ore. Le regole per l’esportazione di animali vivi dall’Unione e i controlli nei Paesi terzi saranno rafforzati. (Ansa, nella foto in alto il famoso scatto di Jo-Anne McArthur “Pig Going to Slaughter”, realizzato in Canada)

