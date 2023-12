In Toscana mai più cani alla catena: il divieto sarà permanente

In Toscana non ci saranno mai più cani tenuti legati alla catena. Un divieto che varrà tutto l’anno e non solo d’estate come è stato anche pochi mesi fa, proibito con ordinanza dal presidente della Regione, Eugenio Giani, in quel caso perché con il caldo e il pericolo di incendi i cani rischiavano di morire (come a volte è purtroppo successo). La Giunta regionale ha messo mano al regolamento del 2011 che ancora, sia pur in via eccezionale e per un massimo di sei ore al giorno e catene lunghe almeno sei metri, prevedeva la possibilità di tenere un cane legato.

MANCA ANCORA IL PARERE OBBLIGATORIO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE

La proposta di modifica è stata ora inviata in Consiglio regionale per acquisire il parere, obbligatorio, della commissione competente. Il fenomeno di tenere i cani legati alla catena è più diffuso di quanto si possa credere, ancora oggi ed anche in Toscana; e il regolamento del 2011 non definiva in maniera precisa in quali casi eccezionali un cane potesse essere tenuto in questa condizione, lasciando di fatto il tutto alla discrezionalità dei singoli. Da qui la scelta di cancellarne la possibilità. (Adnkronos)





