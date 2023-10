Trentino, per il Wwf “è strage di orsi: in 6 mesi 7 esemplari morti”

“Dalla fine di aprile a oggi, in meno di sei mesi, in Trentino sono stati rinvenuti sette orsi morti, più di uno al mese. Una vera e propria strage che in pratica ha colpito circa il 7 per cento dell’intera popolazione di orsi bruni in Trentino, attualmente stimata intorno ai 100 individui. Ed è molto probabile che il numero sia sottostimato perché non sempre gli animali morti, per cause naturali o per atti di bracconaggio, vengono ritrovati”. Lo comunica Wwf Italia in relazione al ritrovamento mercoledì di due orsi morti in val di Non, a Bresimo e Ronzone. “Sottolineiamo la responsabilità della Provincia in una gestione sempre più lacunosa – osserva Wwf -. In molti casi, come per F36 e gli ultimi due orsi rivenuti morti in val di Non, si è ancora in attesa di conoscere i risultati delle indagini necroscopiche che si svolgeranno nei prossimi giorni”.

TASSO DI MORTALITA’ TROPPO ELEVATO PER ESSERE RICONDOTTO A CAUSE NATURALI

“Ma quello che emerge chiaramente è che la gestione di questa specie da parte della Provincia sta mostrando grosse carenze mettendo seriamente a rischio il futuro di questa specie sull’arco alpino e lasciando la porta aperta ad ogni tipo di congettura circa le reali intenzioni dell’amministrazioni rispetto la convivenza con questo animale simbolico e carismatico, patrimonio di tutti i cittadini”. L’associazione sottolinea che “da un lato, dopo le continue campagne di allarmismo sui grandi carnivori diffuse dalla Provincia, in particolare negli ultimi mesi, si registra un tasso di mortalità di orsi troppo elevato per essere ricondotto totalmente a dinamiche naturali, dall’altro il presidente Fugatti si è contraddistinto per la compulsiva emanazione di ordinanze finalizzate alla cattura e all’abbattimento di orsi, ma anche di lupi, che, grazie ai ricorsi del Wwf Italia e di altre associazioni ambientaliste, sono state sempre bocciate dalla giustizia amministrativa o in sede di Tar o in sede di Consiglio di Stato”. (LaPresse)

Su 24zampe: Il Parco Abruzzo rassicura: i cuccioli dell’orsa Amarena stanno bene