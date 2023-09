“Fotociotola” va in azienda e scambia cibo per animali con scatti d’autrice

Una seduta fotografica con una artista specializzata in scatti emotivi di cani e gatti in cambio di cibo da destinare alle ciotole di animali bisognosi. E’ questo il baratto proposto dal “Fotociotola Companies Day”, organizzato dalla fotografa Claudia Rocchini, specializzata in ritrattistica emotiva di animali domestici, insieme a Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, presente in 50 Paesi con oltre 30mila dipendenti. Il 23 e 30 settembre si terranno presso Prysmian Group a Milano i primi due appuntamenti che si spera di poter replicare con altre aziende aderenti. La speciale edizione dei Fotociotola Days – format creato dalla fotografa durante la pandemia – serve a sostenere le associazioni che si occupano di dare rifugio agli animali abbandonati. Si tratta di una formula molto semplice che coniuga fotografia e beneficenza: in cambio di almeno 25 euro di cibo per animali si ottengono 15 minuti di riprese professionali del proprio pet più una stampa d’Autore in omaggio. Con quasi 40 eventi in tre anni, la ricetta ha dimostrato di funzionare. Per questo, la fotografa ha pensato di allargare la platea di soggetti coinvolti inaugurando i Fotociotola Companies Day, un format dedicato alle aziende e ai loro collaboratori: “L’obiettivo è duplice: da una parte incentivare l’adozione di iniziative di pet policy nelle aziende e dall’altra prevedere benefit per i dipendenti che hanno animali, mantenendo l’obiettivo benefico dei Fotociotola tradizionali”, spiega Claudia Rocchini.

I PARTECIPANTI DOVRANNO PORTARE ALMENO 25 EURO DI CIBO PER CANI E GATTI

“Prysmian Group è la prima grande azienda italiana che aderisce alla proposta, confermando così la sensibilità ai temi della diversity, equity and inclusion dimostrata con il recente bonus bebè, introdotto in agosto, che prevede € 5.000 ai neogenitori. E se da una parte c’è chi ritiene esagerato considerare i nostri animali domestici come figli, dall’altra è innegabile che negli ultimi anni ci sia stato un passaggio culturale importante: da semplici ‘proprietari’ di animali siamo diventati i loro ‘genitori’ umani, considerandoli come membri della famiglia di cui avere un ritratto d’Autore che faccia emergere la loro personalità. Auspico che altre aziende aderiscano a questa iniziativa”. Il Fotociotola Companies Day è riservato ai dipendenti di Prysmian Group ed è totalmente benefico. Ai partecipanti è chiesto di portare cibo per gatti e cani per un valore di almeno 25 euro. Quanto raccolto verrà destinato a Enpa Milano, che ringrazia per voce di Valeria Santori, Commissaria della sede milanese: “La nostra associazione non ha convenzioni con enti pubblici, ma vive grazie alle donazioni di privati e di quanti possono contribuire al sostegno delle nostre attività di soccorso, cura e degenza degli animali che quotidianamente soccorriamo anche donando cibo o altri prodotti. Ecco perché eventi come questo sono davvero importanti per noi e auspichiamo fortemente che molti dipendenti della Prismyan aderiscano all’iniziativa!”. (nelle foto in alto, due esempi della capacità di Claudia Rocchini di valorizzare le caratteristiche dei nostri amici)

