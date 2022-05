In mostra a Pavia i “ritratti emotivi bestiali” di Claudia Rocchini

Apre sabato 14 maggio alle 18 a Pavia la mostra della fotografa Claudia Rocchini “Ritratti bestiali – Il ritratto emotivo del tuo pet”. I ritratti emotivi di animali, spiega l’autrice, raccontano in uno scatto sia la bellezza ma anche il carattere e lo specifico modo di essere di ogni pet. Sono immagini nate durante i benemeriti Fotociotola Days, inventati dalla fotografa nel 2020 per aiutare gli animali meno fortunati, e svolti in collaborazione con Enti e Associazioni che si occupano di tutela animale. I Fotociotola Days coniugano, infatti, fotografia e beneficenza: in cambio di almeno 25 euro di pappe per cani e gatti da donare ai Rifugi per animali che ospitano gli eventi, i partecipanti hanno in omaggio 15 minuti di sessione fotografica del loro pet e una stampa d’Autore.

IN MOSTRA ANCHE VITO, IL GATTO BIONICO

Dal progetto “Ritratti bestiali” – che conta oltre 300 animali fotografati e una raccolta alimentare che sfiora i 10mila euro – partirà la Campagna Antiabbandono 2022 del Comune di Pavia in cui verranno utilizzate le immagini dei pet. Tra le stampe in mostra anche due dedicate ad animali diversamente abili, con una storia a lieto fine che la Rocchini ha voluto esporre come esempio di resilienza animale, di speranza e di amore: “Si tratta di Cleo – spiega la fotografa -, bassottina paralizzata da un’ernia discale vissuta 9 anni con un carrellino, e di Vito, detto ‘il gatto bionico”, il primo intervento in Europa di impianto di due protesi al posto delle zampe posteriori, la cui storia ha fatto il giro del mondo ed è stata ripresa anche dalla BBC”. L’esposizione verrà inaugurata a Pavia sabato 14 maggio, allo Spazio Ex IAT Broletto in Piazza della Vittoria alle ore 18, e sarà aperta al pubblico da domenica 15 maggio fino al 25 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

