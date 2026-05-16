Il “pet tourism” in Italia vale 9,5 miliardi di euro (e potrebbe raddoppiare)

In vacanza con gli amici animali: un mercato molto interessante e promettente per il mondo del turismo visto che in Italia i cani e i gatti registrati sono ormai circa 20 milioni ovvero piÃ¹ di due volte superiori ai figli di etÃ inferiore ai 14 (che quindi vanno ancora in vacanza con i genitori) ma che viene perÃ² ancora visto con reticenza dagli operatori e dalle destinazioni. Emerge dalla ricerca di Jfc ‘Dalla carrozzina al guinzaglio. L’evoluzione sociale e l’incidenza sul turismo dei pets’.â€¨”Un fenomeno non solo italiano – spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca – se si considera che a livello europeo si contano 89,6 milioni di cani e ben 108,3 milioni di gatti da affezione, generando cosÃ¬ un totale pari a 198 milioni circa di cani e gatti da compagnia. E si tratta di una clientela che, nell’estate 2026, prediligerÃ le destinazioni montane e appenniniche nel 35,4% dei casi, e che considera il Trentino-Alto Adige la regione piÃ¹ pet friendly, seguita da Emilia Romagna e Toscana. All’estero, la nazione preferita Ã¨ la Francia, poi la Spagna e la Germania. Quest’anno gli italiani soggiorneranno mediamente 12,1 notti fuori casa in compagnia del proprio cane o gatto, spendendo 22,20 euro in piÃ¹ al giorno per il proprio pet”. Complessivamente, sono 3 milioni 975 mila i nuclei familiari che quest’anno faranno almeno una vacanza in compagnia del proprio pet per oltre 73 milioni di presenze turistiche “umane”, generando un valore stimato in 9 miliardi 560 milioni di euro.

IL MERCATO POTENZIALE DEL PET TOURISM E’ DI QUASI 16 MILIARDI MA GLI OPERATORI SONO RETICENTI

Tuttavia, il mercato potenziale Ã¨ decisamente piÃ¹ elevato e potrebbe raggiungere quota 15 miliardi 802 milioni di euro secondo lo studio di Jfc. â€¨Il fenomeno della contrapposta evoluzione che emerge tra l’indice di natalitÃ e l’adozione di animali giÃ incide sul mercato turistico, e lo farÃ in maniera piÃ¹ evidente nei prossimi anni. Tuttavia, l’offerta italiana sembra non rendersene pienamente conto, se Ã¨ vero che sono moltissime le strutture ricettive, i gruppi alberghieri e le destinazioni che si propongono sul mercato con offerte dedicate alle famiglie con bambini (tant’Ã¨ vero che sono oltre 15 milioni i risultati che emergono su Google effettuando la ricerca delle parole chiave “vacanza family friendly”), mentre invece c’Ã¨ ancora reticenza verso il segmento pet. “Poche offerte, con limiti di vario genere, promosse quasi in silenzio – dice Feruzzi – per non creare fastidio agli altri clienti. Infatti, se da un lato le strutture ospitali, ad esempio i family hotels, si propongono con offerte che includono i bambini/ragazzi gratis anche sino ai 18 anni e con una serie di benefit dedicati (formula all inclusive con miniclub, animazione, free drink, menu bimbi, culle e fasciatori, etc.), dall’altro ancora troppe poche strutture offrono servizi dedicati agli animali e, soprattutto, molte richiedono ancora un supplemento”.

QUATTRO ITALIANI SU 10 RINUNCIANO ALLA VACANZA CON I PET PER DIFFICOLTA’ NELLA PRENOTAZIONE

“Senza considerare che alcune destinazioni creano vere e proprie barriere allo sviluppo del pet tourism: la proposta di un’imposta di soggiorno di 1,50 euro al giorno per cane per i turisti in Alto Adige – poi ritirata a novembre 2025 a causa delle forti critiche (una misura non proprio da regione “pet friendly”, nd24z) – Ã¨ l’esempio piÃ¹ lampante di una scarsa visione di prospettiva”. â€¨In sostanza, emerge come 4 Italiani su 10 rinunciano alla vacanza con il proprio animale da compagnia, e ciÃ² Ã¨ dovuto anche ad una serie di difficoltÃ che i nostri connazionali riscontrano nel momento stesso in cui si approcciano alla prenotazione. PerchÃ© Ã¨ un dato di fatto: prenotare una vacanza con il proprio pet puÃ² rappresentare un problema. Infatti, solo il 10,7% di italiani afferma di non trovare alcuna difficoltÃ , rispetto al restante 89,3% che riscontra almeno un fattore di criticitÃ nel momento in cui pensa a dove andare in vacanza nell’estate di quest’anno, volendo ovviamente farlo in compagnia del proprio animale. Le maggiori difficoltÃ : “trovare una struttura dove venga ospitato l’animale da compagnia”, indicata dal 27,6% degli Italiani, ma anche la difficoltÃ di “fare un viaggio tranquillo e avere un trasporto adeguato” per il proprio animale (14,5%). Alta anche la quota di coloro (8,9%) che segnalano come complicato “trovare ristoranti dove sia possibile entrare in compagnia dell’animale”, come pure “trovare spazi verdi a disposizione” (6,1%) e trovare “localitÃ pet friendly” (5,6%).

Il Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha dedicato grande spazio al tema degli animali con la pubblicazione del dossier Pet economy

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