Molise, reati prescritti per i 29 imputati (3 sindaci) delle Carresi 2014

Il giudice del Tribunale di Larino, Campobasso, ha dichiarato oggi la prescrizione per i reati relativi alle Carresi 2014, l’edizione di quell’anno delle tradizionali corse dei carri trainati da buoi. Reati relativi a presunti maltrattamenti degli animali. “È stata posta la parola fine al processo che vedeva alla sbarra 29 imputati tra i quali i sindaci dell’epoca dei comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, i componenti delle commissioni di vigilanza sui pubblici spettacoli e i responsabili delle associazioni dei carristi” dichiara l’avvocato Antonio De Michele, precisando che il giudice “ha ritenuto che il dibattimento non dovesse nemmeno essere aperto e che non dovesse iniziare alcun processo”. “Le Carresi Del Basso Molise non rappresentano condotte penalmente rilevanti” aggiunge il legale Danilo Leva, confermando la pietra tombale del giudice sulle indagini che portarono al sequestro delle stalle e a un processo penale. “Tutti i reati – aggiunge l’avvocato Leva – sono estinti per intervenuta prescrizione, e credo sia un’ottima notizia per le comunità di San Martino, Ururi e Portocannone alla vigilia della edizione 2022 delle Carresi”.

RESTA IN PIEDI UNO STRALCIO DEL PROCEDIMENTO PER DOPING AGLI ANIMALI

L’inchiesta fece molto discutere il Molise e conquistò anche le cronache nazionali dopo il blitz della procura della Repubblica con il sequestro delle stalle risalente al 25 Aprile 2015. L’indagine era partita da una denuncia dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) che questa mattina non ha potuto costituirsi in giudizio come parte civile, e che aveva anche raccolto e consegnato agli investigatori materiale video per comprovare presunti maltrattamenti subiti dai buoi e dai cavalli. Tra le persone rinviate a giudizio i sindaci in carica nei tre Comuni interessati dalle tradizionali corse dei carri, oltre ai componenti delle commissioni di vigilanza sui pubblici spettacoli e ai presidenti delle associazioni dei carri. Maltrattamenti su animali e utilizzo di farmaci senza prescrizione medica i capi di imputazione. Il procedimento era iniziato il 17 giugno 2020, in piena pandemia, 5 anni dopo le indagini preliminari. Resta in piedi uno stralcio dell’inchiesta che vede coinvolte tre persone delle associazioni per “somministrazione di sostanze dopanti o vietate dalla legge” sugli animali. La vicenda sarà trattata a luglio se non sarà nel frattempo maturata la prescrizione, quindi il processo dovrebbe iniziare a settembre. In Molise l’esito della vicenda giudiziaria è stato salutato con estrema soddisfazione dagli organizzatori delle Carresi molisane, la cui stagione è in partenza con l’edizione di San Martino in Pensilis del prossimo 30 aprile. (LaPresse)

