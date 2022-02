Una nuova sfida per la straordinaria capacità dell’olfatto canino: trovare tracce del passaggio della foca monaca nelle acque marine. Un segugio molecolare è stato chiamato a dimostrare le proprie capacità dal gruppo di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca, coordinato da Elena Valsecchi. Il risultato dell’innovativa tecnica, pubblicato sulla rìvista Biodiversity and Conservation, permette di identificare il passaggio di questo ormai raro pinnipede analizzando semplici campionamenti di acqua marina. Ogni organismo vivente lascia un segno del proprio passaggio e la foca monaca non fa eccezione: le tracce che i ricercatori hanno imparato a identificare con altissima precisione sono specifiche sequenze di Dna che gli animali disperdono nell’acqua in cui nuotano.

L’ACQUA DA FIUTARE PRESA SIA SOTTO COSTA CHE IN ALTO MARE

I primi test sull’efficacia della tecnica hanno dato riscontro positivo. Il metodo aveva, ad esempio, anticipato la presenza del mammifero al largo delle coste toscane e siciliane in anticipo rispetto alle segnalazioni dirette avvenute tra il 2018 e il 2020, e ora potrà essere usato in modo ampio. “L’analisi di circa 50 campioni di acqua prelevati nei mari italiani sia sotto costa che in alto mare – ha rilevato Valsecchi – ha anticipato alcune delle più importanti segnalazioni e avvistamenti di foca monaca avvenute di recente in Toscana e in Sicilia e ne hanno svelato la presenza in tratti di Mediterraneo finora inesplorati”.

LE SCOPERTE FATTE GRAZIE AL FIUTO DEL SEGUGIO

Il segugio molecolare messo a punto dai ricercatori italiani si è dimostrato molto affidabile e la sua applicazione potrebbe trovare campo non solo nell’identificare la presenza di questo mammifero, un tempo diffuso lungo molte coste italiane, ma nel monitorarne i comportamenti, ad esempio per stimarne il passaggio stagionale, la fedeltà ai siti in base anche alle stagioni, e i siti preferiti per mettere alla luce i piccoli.

