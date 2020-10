Allarme cinghiali sulle strade italiane, dove gli incidenti provocati da questi animali selvatici sono sempre più frequenti. L’ultimo la scorsa notte, in provincia di Novara, ha causato la morte di due uomini e il ferimento di un terzo: l’auto su cui viaggiavano sull’autostrada A26, di ritorno da una serata tra amici, è finita fuori strada tra i caselli di Biandrate e Romagnano Sesia dopo aver urtato due esemplari di un branco che attraversava la carreggiata. Inutili i soccorsi per le due vittime, Simonluca Agazzone di 39 anni, e Matteo Ravetto di 32. Entrambi con un passato nel calcio dilettantistico, sono morti sul colpo. Non sarebbe invece in pericolo di vita il conducente dell’auto, ricoverato all’ospedale di Novara. E’ accaduto poco prima delle 4 in direzione di Gravellona Toce. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Romagnano Sesia, gli animali sono comparsi all’improvviso e il conducente non ha potuto fare nulla per evitarli. L’impatto, violento, ha deviato la corsa del mezzo, finito fuori strada in un tratto privo di protezioni e accartocciandosi su se stessa.

10 MILA INCIDENTI L’ANNO PER GLI ANIMALI SELVATICI

“Segnalazioni sporadiche di animali le abbiamo ricevute – dice il dirigente della polizia stradale di Novara, Riccardo Peviani – Le nostre pattuglie vigilano h24 anche col compito di segnalarne la presenza”. Sono 10 mila gli incidenti stradali all’anno causati dagli animali selvatici, ricorda la Coldiretti. Una questione “ormai fuori controllo”, per la Cia-Agricoltori Italiani, che invita il legislatore a intervenire contro il proliferare dei cinghiali, passati da una popolazione di 900 mila capi in Italia nel 2010 ai quasi 2 milioni di oggi. “Non si può permettere che accadano tragedie di questo tipo solo per assecondare l’animalismo cieco di chi nega la necessità di un sempre più urgente piano di abbattimenti selettivi”, sostiene la Lega Piemonte, che invita “a rimettere una più efficace azione di contenimento degli animali selvatici al centro delle politiche faunistiche della Regione Piemonte”. E Gian Marco Centinaio, capodipartimento Agricoltura e Turismo della Lega, allunga il tiro fino alla maggioranza di governo e al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ai quali imputa un’inerzia nell’agire e la cui “impostazione ideologica” avrebbe “impedito, fino ad ora, di arrivare ad una modifica delle regole che disciplinano il controllo faunistico”.

E’ IN LOMBARDIA IL MAGGIOR NUMERO DI SINISTRI

Sono stati 164, lo scorso anno, gli incidenti significativi con il coinvolgimento di animali in Italia, con un aumento dell’11% sul 2018: 15 le vittime (+36%) e 221 le persone rimaste seriamente ferite (+17%). In 141 casi l’incidente è avvenuto con un animale selvatico, in 23 con uno domestico; 131 gli incidenti avvenuti di giorno e 33 di notte, 162 sulla rete ordinaria e due nelle autostrade ed extraurbane principali. Sono i dati forniti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori Polstrada. In 131 casi a finire contro l’animale è stata un’auto, in 41 casi un motociclo, in tre autocarri o pullman, in sei velocipedi: il totale è superiore al numero degli eventi perchè in alcuni incidenti sono rimasti coinvolti diversi veicoli. Tra le regioni, al primo posto la Lombardia con 20 sinistri, poi Campania (17) e Abruzzo (16). Nei primi sette mesi del 2020, poi, l’osservatorio Asaps ha già registrato 86 incidenti gravi con 5 morti e 111 feriti (nonostante i due mesi di lockdown): 83 incidenti sono avvenuti lungo la rete ordinaria (statali e provinciali) e 3 nelle autostrade ed extraurbane principali; 72 impatti sono avvenuto con un animale selvatico e 14 con uno domestico; 62 incidenti sono avvenuti di giorno e 24 di notte. In questi primi sette mesi il maggior numero di incidenti gravi con animali è avvenuto in Piemonte (10), seguito da Emilia Romagna (9) e Abruzzo (8). Tra i consigli dell’Asaps, realizzare una mappatura dei luoghi più a rischio utilizzando le segnalazioni di automobilisti e organi di polizia stradale, memorizzare i luoghi del transito di animali affinché venga potenziata la segnaletica di preavviso, installare reti ad alto impatto lungo le principali arterie, disinserire gli abbaglianti che potrebbero bloccare l’animale in mezzo alla carreggiata, evitare di sterzare bruscamente davanti all’animale. (foto d’archivio, scattata a Bari)